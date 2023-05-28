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Британская разведка отмечает переброску ВС РФ с Дальнего Востока на защиту границы с Украиной
Это стало ответным ходом со стороны российского военного ведомства на акт нападения украинской ДРГ на Белгородскую область
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   Рейд усиленной роты ВСУ на территорию Грайворонского района Белгородской области сразу же завяз в боях с войсками РФ, которые неожиданно для украинского командования оказались вблизи границы - так считает британское разведывательное ведомство.

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   Как следует из отчёта экспертов Министерства обороны Островного государства, войска ВС РФ в зоне проведения российской спецоперации на Украине не перемещаются в Россию и остаются в Донбассе и Запорожье. Так же и резервные силы Российской армии не переводятся ближе к зоне потенциальной ответственности в Белгородскую область. Следовательно, тщательно спланированная операция ГУР МО Украины не добилась столь желаемого успеха. Российские войска "раздёргать" не удалось.  



Источник фото: riamediabank.ru


   Но украинские разведчики добились обратного эффекта: теперь британские специалисты "плаща и кинжала" считают, что российские границы будут прикрывать войска, ранее дислоцированные на Дальнем Востоке. Свой источник британцы разглашать не стали.

   Ранее стало известно, что украинский диверсионный отряд имел своей целью во время атаки части Белгородской области посеять панику среди местных жителей с "логичным" обвинением в происходящем местных и федеральных властей России. Если бы план сработал, руководство РФ вынуждено было прикрыть линию госграницы регулярными войсками, в том числе, и из зоны СВО. Что могло ослабить линию обороны ВС РФ перед предполагаемым украинским контрнаступлением.  

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   Тем временем в сети появились кадры работы звена российских Су-34 по группе вторжения украинской ДРГ.

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#вс рф
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