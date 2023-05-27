На Украине поделились "истинной причиной" исчезновения Залужного из медийного пространства

Залужный, занимающий должность главкома ВСУ, избалованный вниманием прессы, исчез из медийной сферы на значительный промежуток времени не из-за болезни или боевого ранения, а по причине несогласия с президентом Украины Зеленским. Так "видит" экс-советник второго президента восточноевропейской республики Олег Соскин.

реклама

По его мнению у генерала Залужного серьезные противоречия с Зеленским как и из-за Бахмута (Артёмовска), в настоящее время перешедшего под полный контроль ВС РФ, о чём открыто говорит бывший генпрокурор Юрий Луценко, так и по поводу анонсированного контрнаступления. И третьей причиной, по которой между президентом и главкомом пробежала чёрная кошка, это явная поддержка последнего американцами, что никак не может нравиться привыкшему к славе и рукоплесканиям Владимиру Зеленскому.





Источник фото: ura.ru





Так же можно вспомнить как Залужный в своей недавней беседе с прессой выразил открытое восхищение военному таланту начальника российского Генерального штаба Валерия Герасимова, что вызвало большое неприятие в официальном Киеве.

Но как только появилась новость, что Бахмут пал и оттуда вышли украинские войска, а отвечавший непосредственно за оборону "неприступной фортеци" генерал сухопутных войск Сырской впал в немилость, Залужный снова появился в публичном пространстве.





Сырский. Источник фото: google.com







Доподлинно известно, что имеющий надежду занять кресло Залужного генерал Сырский убеждал Зеленского в обороне Бахмута "до конца" для осуществления в скором будущем украинского контрнаступления. А вот Залужный такой план по обороне Артёмовска не поддержал, советуя отступить из бахмутской агломерации, после же отдав соответствующий приказ. Правда имея поддержку Зеленского, точнее Ермака, Залужный указание проигнорировал.

рекомендации Дешевая 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри 10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже Дешевая 4070 MSI - надо брать Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K -20000р на Ryzen 3950X - пора брать Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр

А тем временем Евгений Пригожин, административный руководитель ЧВК "Вагнер" предложил создать "генеральский полк" для удержания рубежей Артёмовска в случае если не хватит живой силы.