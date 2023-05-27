Залужный, занимающий должность главкома ВСУ, избалованный вниманием прессы, исчез из медийной сферы на значительный промежуток времени не из-за болезни или боевого ранения, а по причине несогласия с президентом Украины Зеленским. Так "видит" экс-советник второго президента восточноевропейской республики Олег Соскин.
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По его мнению у генерала Залужного серьезные противоречия с Зеленским как и из-за Бахмута (Артёмовска), в настоящее время перешедшего под полный контроль ВС РФ, о чём открыто говорит бывший генпрокурор Юрий Луценко, так и по поводу анонсированного контрнаступления. И третьей причиной, по которой между президентом и главкомом пробежала чёрная кошка, это явная поддержка последнего американцами, что никак не может нравиться привыкшему к славе и рукоплесканиям Владимиру Зеленскому.
Источник фото: ura.ru
Так же можно вспомнить как Залужный в своей недавней беседе с прессой выразил открытое восхищение военному таланту начальника российского Генерального штаба Валерия Герасимова, что вызвало большое неприятие в официальном Киеве.
Но как только появилась новость, что Бахмут пал и оттуда вышли украинские войска, а отвечавший непосредственно за оборону "неприступной фортеци" генерал сухопутных войск Сырской впал в немилость, Залужный снова появился в публичном пространстве.
Сырский. Источник фото: google.com
Доподлинно известно, что имеющий надежду занять кресло Залужного генерал Сырский убеждал Зеленского в обороне Бахмута "до конца" для осуществления в скором будущем украинского контрнаступления. А вот Залужный такой план по обороне Артёмовска не поддержал, советуя отступить из бахмутской агломерации, после же отдав соответствующий приказ. Правда имея поддержку Зеленского, точнее Ермака, Залужный указание проигнорировал.
А тем временем Евгений Пригожин, административный руководитель ЧВК "Вагнер" предложил создать "генеральский полк" для удержания рубежей Артёмовска в случае если не хватит живой силы.