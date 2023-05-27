Где добавил, что в настоящий момент нет ни единой причины для дальнейшего продолжения битвы за этот город

Экс-депутат Верховной рады и бывший генеральный прокурор (без юридического образования между прочим) Юрий Луценко сутки назад рассказал, что Бахмут (Артемовск) контролируют российские вооруженные силы.

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На данный момент "граница ЛБС" между противоборствующими сторонами проходит уже за чертой бахмутской городской агломерации в нескольких километрах, признал Луценко.

Своими откровениями поделился ныне военнослужащий ВСУ во время эфира "5 канала" на Украине.





Источник фото: РБК.ру





Во время телевизионного выступления, занимавший в прошлом высокую должность генпрокурора, экс-чиновник рассказал, что последующая битва за Артёмовск бессмысленна для ВСУ. 30 дней назад удерживание позиций в городе было продиктовано желанием создать вторую линию обороны, но теперь такой возможности нет.

О том что Бахмут пал и освобождён от украинской армии стало известно 20 мая.

Три дня назад стало так же известно о начале работы сотрудников МВД ДНР в Бахмуте. Об этом заявил Пушилин (врио глава Донецкой области). Сотрудники полиции проверят, есть ли в разрушенном населённом пункте гражданские.

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В общей сложности битва за этот донбасский город продолжалась долгих 224 дня. Во время своего отступления уходящие украинские войска пытались миномётным огнем сбить российский флаг на одной из уцелевших высоток, но у них ничего не получилось.