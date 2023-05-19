МРО-А, как сообщают в Ростехе, будет идеальным выбором для городских боёв

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У военнослужащих российской армии скоро появится легкий вариант огнемёта "Шмель". Александр Кочин, занимающий должность заместителя гендиректора концерна "Техмаш", являющимся дочерней структурой "Ростеха", рассказал о новинке в беседе с отечественными журналистами.

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Новый огнемёт носит легко запоминающееся наименование "Бородач" - иначе "МРО-А". Данное вооружение относится к классу ручного малогабаритного огнемётного комплекса, ближайшим собратом которого является реактивная противотанковая граната. Правда вместо реактивной струи поражение наносит термобарический боеприпас.





Источник фото: Ростех





Ради лёгкости и компактности в переносимом тубусе пришлось пожертвовать перезаряжаемостью: гранатомёт можно использовать лишь один раз. Что весьма идеально для городских боестолкновений.

Более точечно МРО-А может использоваться для нейтрализации личного состава противника, скрывающихся в зданиях, транспорте - вплоть до легкобронированных машин.

"Базой" для огнемёта послужила реактивная штурмовая граната РШГ-2.

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Интересная деталь: МРО-А является "младшим братом" РПО-А, то есть того самого "Шмеля", от которого отличается размерами и уменьшенной силой воздействия.