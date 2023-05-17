Колесная гаубица должна поступить в войска уже в этом году ряд войсковых подразделений

-10% на и так дешевую 4070 Gigabyte Aorus

-10% на и так дешевую 4070 Gigabyte Aorus

На Уралвагонзаводе завершились госиспытания 152-мм самоходного артиллерийского орудия 2С43 "Мальва" и данный передовой образец самоходного вооружения вскоре должен поступить в действующие войска. С такой новостью выступил главный директор оборонного предприятия Александр Потапов.

реклама

Первый этап испытаний, получивших статус предварительных, прошёл в 2021 году, после завершения которых стала доступна вторая стадия испытаний - государственных. И уже в 2022 году руководство УВЗ озвучило старт процесса по запуску опытной партии "Мальва" в производство.

Само САО планировали поставить на вооружение в качестве "официальной единицы" в 2023 году, и по некоторой информации это случится довольно скоро.





Источник фото: nplus1.ru





Финальное решение должно быть принято непосредственно российским Минобороны.

Потапов сообщил, что орудие оказалось как технически, так и "в реальности" соответствует всем заявленным характеристикам и без задержек должно появиться в российской армии.

САО 2С43 "Мальва" было разработано в специализированном "Буревестнике" и появилось на демонстрации для "узкого круга" специалистов в 2019 году. На данный момент подтверждено, что в качестве орудийной системы в технике используется 152-мм пушка 2А64 от САУ "Мста-С".

рекомендации -10000р на 3070 Ti Gigabyte Aorus Дешевая 4070 MSI - надо брать 1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел RTX 3070 за 45 тр в Регарде 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде -15000р на Ryzen 3950X - пора брать Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Ситилинке Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде

Сама пушка "портрирована" на колёсное шасси-вездехода БАЗ-6010-027 8х8.