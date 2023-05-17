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В России завершились испытания 152-мм самоходного артиллерийского орудия 2С43 "Мальва"
Колесная гаубица должна поступить в войска уже в этом году ряд войсковых подразделений
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   На Уралвагонзаводе завершились госиспытания 152-мм самоходного артиллерийского орудия 2С43 "Мальва" и данный передовой образец самоходного вооружения вскоре должен поступить в действующие войска. С такой новостью выступил главный директор оборонного предприятия Александр Потапов. 

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   Первый этап испытаний, получивших статус предварительных, прошёл в 2021 году, после завершения которых стала доступна вторая стадия испытаний - государственных. И уже в 2022 году руководство УВЗ озвучило старт процесса по запуску опытной партии "Мальва" в производство. 

   Само САО планировали поставить на вооружение в качестве "официальной единицы" в 2023 году, и по некоторой информации это случится довольно скоро. 


Источник фото: nplus1.ru


   Финальное решение должно быть принято непосредственно российским Минобороны.

   Потапов сообщил, что орудие оказалось как технически, так и "в реальности" соответствует всем заявленным характеристикам и без задержек должно появиться в российской армии.

   САО 2С43 "Мальва" было разработано в специализированном "Буревестнике" и появилось на демонстрации для "узкого круга" специалистов в 2019 году. На данный момент подтверждено, что в качестве орудийной системы в технике используется 152-мм пушка 2А64 от САУ "Мста-С".

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   Сама пушка "портрирована" на колёсное шасси-вездехода БАЗ-6010-027 8х8.

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#2с43 &quot;мальва&quot; #сао
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