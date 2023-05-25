В НАТО горят желанием (по крайней мере на словах) передать украинской армии истребители американского производства F-16, но одним из условий, выдвигаемых в США, есть отправка версий самолётов с оборудованием для использования ядерных бомб В61. Поэтому тренинг по овладеванию всеми возможностями этого летательного аппарата необходимо изучать с учетом данной "просьбы".
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Объединённый Запад вынашивает планы отправить ВСУ 24 единицы воздушных аппаратов и провести обучение в рамках эскадрильи, состоящей из 12 машин, где последние должны уметь применять оружие массового поражения.
Правда не все условные союзники рады такой концепции. Против выступают эрдогановская Турция, Венгрия, и сюрприз - Греция. А "за" высказались США, ФРГ и конечно же Польша с Великобританией.
F-15E c B61-12. Источник фото: naked-science.ru
Аргументы против поддерживаются на уровне того, что предполагается невозможность контролировать рамки конфликта, который случайным образом может соскользнуть на уровень ядерного противостояния. Да и не стоит исключать, что Россия может легко накрыть склад с ядерными бомбами на чужой территории.
И во внимание стоит принять, что официальный Киев в ходе недавнего рейда на территорию Белгородской области изменил своим заверениям США, обещая ранее не применять американскую военную технику против российской территории. Но обещания своего не сдержал. Поэтому передача F-16, дооборудованных для использования бомб B61 является маловероятным событием по понятным причинам.
Журналистка из Newsweek назвала три причины, по которым передача Украине американских истребителей может быть затруднена.