Танк Т-64 смог выдержать попадание одного дрона-камикадзе, но со второй атакой с воздуха справиться не смог

Российские военные с помощью беспилотных аппаратов, вооруженных боевой частью, поразили танк Т-64 принадлежащий украинской армии. Совместную атаку дронов запечатлел третий разведывательный БПЛА.

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На кадрах видно, что в тяжело бронированную машину врезается один квадрокоптер ВС РФ, за полётом БЛА можно наблюдать глазами оператора дрона. Проще говоря, информация для тех кто не знал: аббревиатура FPV расшифровывается с английского языка как first person's view, то есть вид от первого лица. И вот первый барражирующий боеприпас попал в тыловую часть башенной установки танковой единицы.





Источник фото: google.com





Но малый заряд не смог причинить существенного урона советской машине, разработанной в Харьковском конструкторском бюро машиностроения. Дрон лишь чуть задел навесное оборудование гусеничной техники. После первого попадания танк начинает двигаться и покинув место своего первоначального пребывания пытается переместиться в более защищенное место.

Но маневр по перегруппировке в более безопасный район не удаётся: второй дрон-камикадзе настигает танк, атакуя в кормовую часть. После прилёта танк перестал двигаться.

Нужно заметить, что современные FPV-дроны способны осуществлять боевые миссии с полезной нагрузкой, составляющей вес от трех до пяти килограммов взрывчатки. А при опытном операторе БПЛА может выполнить координационный полёт вокруг выбранного объекта, выискивая "слабое звено" в предполагаемой цели. Обычно таковым считается незакрытый люк командира или полевой окоп.

Немногим ранее российские военные специалисты получили в свое распоряжение передовой американский дрон и "с пристрастием" теперь изучают его.

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