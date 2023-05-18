Речь идёт о так называемом FPV-дроне, созданном из компонентов, отсутствующих в свободной продаже и обладающих выдающимися техническими характеристиками

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Российские военнослужащие захватили в зоне проведения спецоперации на Украине FPV-дрон американского производства и уже передали его для тщательного изучения ведущим специалистам в Центр комплексных беспилотных решений.

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Предоставленный образец с чистой совестью можно назвать маленьким инженерным чудом, по той простой причине, что он состоит из ряда решений и модулей, полностью отсутствующих в открытой продаже.

Речь идёт как об аккумуляторных батареях с такими выдающимися характеристиками, из-за которых данные образцы служат не только элементами питания различных наземных БПЛА, но и используются в программах NASA, например в марсианских миссиях.





Источник фото: rg.ru





Особенность батарей дрона позволяет последнему отлично "чувствовать" себя и в условиях низких температур.

Кроме того, благодаря технически продвинутой системе управления полезной нагрузкой, данный беспилотник воистину универсален: БЛА может выполнять роли разведчика, минёра, штурмового средства или дрона-камикадзе.

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Третьим ключевым преимуществом воздушной машины можно назвать электродвигатели, напрочь отсутствующие в свободной продаже по причине своих выдающихся качеств, доступных лишь военным.