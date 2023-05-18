Российские военнослужащие захватили в зоне проведения спецоперации на Украине FPV-дрон американского производства и уже передали его для тщательного изучения ведущим специалистам в Центр комплексных беспилотных решений.
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Предоставленный образец с чистой совестью можно назвать маленьким инженерным чудом, по той простой причине, что он состоит из ряда решений и модулей, полностью отсутствующих в открытой продаже.
Речь идёт как об аккумуляторных батареях с такими выдающимися характеристиками, из-за которых данные образцы служат не только элементами питания различных наземных БПЛА, но и используются в программах NASA, например в марсианских миссиях.
Источник фото: rg.ru
Особенность батарей дрона позволяет последнему отлично "чувствовать" себя и в условиях низких температур.
Кроме того, благодаря технически продвинутой системе управления полезной нагрузкой, данный беспилотник воистину универсален: БЛА может выполнять роли разведчика, минёра, штурмового средства или дрона-камикадзе.
Третьим ключевым преимуществом воздушной машины можно назвать электродвигатели, напрочь отсутствующие в свободной продаже по причине своих выдающихся качеств, доступных лишь военным.