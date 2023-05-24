Соответствующий договор уже проходит обсуждение в американском Конгрессе

Источником F-16 для Украины может стать Ирак. С такой новостью вышла интернет-передовица специализированного сайта Airforce Technology, посвященного публикациям и известиям из мира военной аэрокосмической промышленности. Редакторам портала стало известно, что официальный Багдад намерен избавиться от стоящих на вооружении американских F-16IQ и заменить последние на французские Dassault Rafale.

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Источник портала в правительственных кругах Ирака сообщает, что договор на передачу 14 истребителей французского производства уже подписан всеми управомоченными сторонами.

Согласно мнению иракских военных, американская техника вышла довольно требовательной в эксплуатации.





Источник фото: google.com





На днях тройка Dassault Rafale французских ВВС прибыла на военный аэродром Баллад для участия в кооперативных военных играх.

Тот же источник сообщил, что Ирак выделил на оплату контракта по закупке Dassault Aviation в количестве 14 штук около 3,2 млрд. долларов. Французские истребители должны заменить стремительно устаревающие F-16IQ.

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По некоторым данным "отказники" F-16 планируется продать третьим лицам, в том числе возможна поставка и на Украину. Но достоверно дальнейшая судьба американских истребителей не определена. Хотя "по странному" стечению обстоятельств, Агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности США отправило уведомление в Конгресс о продаже иностранным покупателям как раз партии состоящей из 18 воздушных машин F-16IQ, которые как раз имеются в необходимом наличии у иракской боевой авиации.