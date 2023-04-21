Российскими инженерами было создано так называемое антидронное ружье ПАРС-С "Степашка", благодаря своим возможностям способное "забивать" канал связи воздушного аппарата (БПЛА), тем самым нарушая работоспособность дрона, дезориентируя его. Именно "Степашкой" российские подразделения собираются перехватывать наиболее распространённые в зоне проведения российской спецоперации дроны "а-ля" Mavic. О новом технологичном девайсе рассказал сотрудник фирмы-разработчика ПАРС-С в своей беседе с отечественными журналистами.
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Разработка была продемонстрирована в столице России на специализированном мероприятии "Экипировка" в московском ВДНХ.
Источник фото: ria.ru
Первые образцы "Степашки" уже отправились как на испытательные полигоны, так и непосредственно в зону СВО в руки противодронных специалистов в боевые подразделения.
Информированный источник сообщает, что выпуск соответствующей продукции многократно вырос и предприятие "Локмас" вышло на "поточный режим", изготавливая за один лишь календарный месяц не менее нескольких сотен единиц продукции.
"Степашка" как образец индивидуального средства вывода из строя дрона противника, способен глушить сигнал БЛА на расстоянии до полутора километров с собственным весом около 10 килограмм и временем работы до 120 минут. Так же возможно использование ПАРС-С со стационарного станка.