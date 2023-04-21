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В России создано противодронное ружье "Степашка", способное выводить из строя знаменитый Mavic
Дальность "выстрела", способного достать дрон противника, достигает 1,5 километра
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   Российскими инженерами было создано так называемое антидронное ружье ПАРС-С "Степашка", благодаря своим возможностям способное "забивать" канал связи воздушного аппарата (БПЛА), тем самым нарушая работоспособность дрона, дезориентируя его. Именно "Степашкой" российские подразделения собираются перехватывать наиболее распространённые в зоне проведения российской спецоперации дроны "а-ля" Mavic. О новом технологичном девайсе рассказал сотрудник фирмы-разработчика ПАРС-С в своей беседе с отечественными журналистами.

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   Разработка была продемонстрирована в столице России на специализированном мероприятии "Экипировка" в московском ВДНХ.


Источник фото: ria.ru


   Первые образцы "Степашки" уже отправились как на испытательные полигоны, так и непосредственно в зону СВО в руки противодронных специалистов в боевые подразделения. 

   Информированный источник сообщает, что выпуск соответствующей продукции многократно вырос и предприятие "Локмас" вышло на "поточный режим", изготавливая за один лишь календарный месяц не менее нескольких сотен единиц продукции.

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   "Степашка" как образец индивидуального средства вывода из строя дрона противника, способен глушить сигнал БЛА на расстоянии до полутора километров с собственным весом около 10 килограмм и временем работы до 120 минут. Так же возможно использование ПАРС-С со стационарного станка.

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#mavic #парс-с &quot;степашка&quot; #степашка
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