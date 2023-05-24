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Впервые в автоматическом режиме без участия человека ЗРК С-350 "Витязь" поразил самолёты ВСУ
При работе в автономном режиме использовался искусственный интеллект
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   В ходе российской спецоперации на зенитном ракетном комплексе С-350 "Витязь" впервые был использован автоматический режим работы, сообщает информированный источник.

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   Без привлечения человека данный ЗРК совершил поиск, контроль и перехват летательных аппаратов оппонента. Результатом нового режима работы стало поражение пары военных самолётов и БПЛА ВСУ.

   Как сообщил источник с места событий, это исключительный опыт.

   Совместно с электронной автоматикой работала и интегрированная система искусственного интеллекта комплекса, которая сама принимала нужные решения. И всё это происходило без вмешательства человеческого оператора.


ЗРК С-350 "Витязь". Источник фото: iz.ru


   Кроме того уточняется, что "Витязь" использовал два диапазона включения РЛС, которая функционировала в пассивном и активном режимах сканирования пространства. Что в свою очередь, позволило стать более устойчивым к наводимым помехам и добавить дополнительных очков в копилку по поиску и точной идентификации воздушных целей.

   С-350 актуальна для охраны особо важных объектов, таких как военные части и базы, мегаполисы, АЭС. Максимальный радиус работы перехвата объектов равен 120 км. Комплекс может использоваться как поодиночке, так и в составе объединённой группировки ПВО, в том числе и западного производства.

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   Отличительными качествами "Витязя" можно назвать такие компоненты как расширенный боекомплект зенитных противоракет, дополнительная стойкость, усиленная огневая мощь и всеракурсность.

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#зрк с-350 &quot;витязь&quot; #пво вс рф
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