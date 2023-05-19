Для восстановления гусеничной техники потребуются детали от страны-производителя

Барражирующие боеприпасы "Ланцет" в очередной раз нашли себе цель из семейства британской техники в зоне проведения российской спецоперации на Украине. Так был уничтожен актуальный зенитный ракетный комплекс Stormer HVM. Уже третий по счёту.

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Техника не уничтожена полностью, но ей "сильно досталось": на одной стороне бронированной машины чётко просматривается оттиск кумулятивной струи. Не избежала повреждений пусковая установка, где "спрятаны" трубы с ракетами класса "земля-воздух", наводимых по лазерному лучу.





Источник фото: anna-news.info





Вот что точно сильно пострадало, так это подъёмник и частично оптико-электронная система идентификации и наведения, похожая на шар.

Часть неисправного оборудования можно починить в кустарных условиях, но вот прицелы, представляющие собой технически сложное устройство, без наличия ремонтного комплекта и аналогичной замены из запасников британской армии - не получится. Поэтому скорое возвращение в строй обозначенной гусеничной машины наверняка состоится не в ближайшие месяцы. Да и не стоит забывать фактор российской авиации, способной накрыть текущее расположение ремонтируемой машины ЗРК.

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