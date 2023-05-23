Совсем недавно Бахмут находился под контролем ВСУ, но уже как пару дней назад город свободен от присутствия украинской армии, где теперь правят балом российские войска. И вот о полном проигрыше бахмутской компании всё выходят и выходят заголовки западной прессы.
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Например, один из западных бизнесменов немецкого происхождения Ким Дотком сделал комментарий по поводу отступления ВСУ из Бахмута (Артёмовска).
Источник фото: riafan.ru
Со слов ярого ненавистника НАТО и проводимой блоком политики, данный активист заявил нижеследующее: владелец ресторанного бизнеса и несколько тысяч различных заключенных смогли переломить хребет украинской армии в донбасском городке и нанесли ей разгром, с учётом того, что к этой войне альянс НАТО готовил ВСУ долгих 9 лет.
Кроме того, Дотком вспомнил ещё одну историю, до боли похожую на текущий случай из примерной цитаты немецкого бизнесмена: в Афганистане простые крестьяне в сандалиях нанесли поражение армии, которая получает из американского бюджета до 1 000 000 000 000 (1 трлн.) долларов в год. Речь разумеется шла об американской армии.