Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Madarator За пост начислено вознаграждение
В Германии в дорожную аварию попали новейший ЗРПК M-SHORAD и MRAP MaxxPro, врезавшись в друг друга
Сообщается что в результате столкновения пострадали 7 американских военных
рекомендации
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
RTX 4080 дешевеет вопреки курсу
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

   В Германии на одной из трасс произошла авария в ходе столкновения армейских машин. Пострадавшими оказались семь военнослужащих армии США, один из раненых находится в тяжелом состоянии, сообщает издание Spiegel.

реклама

   Дорожное происшествие случилось на автодороге A6 рядом с Амбергом в земле Верхний Пфальц.


Источник фото: gazeta.ru


   На фотографии с места столкновения видны американский противоминный бронированный автомобиль MRAP MaxxPro, от значительной силы удара развернувшийся поперёк полосы движения и остановленный только рельсой отбойника, а сзади "пристроился" перспективный самоходный зенитный комплекс IM-SHORAD, портрированный на платформу БТР Stryker.

   Новейший ЗРПК IM-SHORAD создали за 36 месяцев по просьбе армии США для борьбы с малоразмерными беспилотными аппаратами и отдали на войсковые испытания два года назад. Система изготовлена по модульному типу с разномастным вооружением - пулемётом, автоматической пушкой и зенитными ракетами. Небо на предмет наличия воздушной угрозы исследует радар производства Израиля, где четыре АФАР-антенны способны обеспечить круговой обзор на дистанции до 25 километров.

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

   Так мини-объекты в виде дронов данный комплекс способен обнаружить на расстоянии начиная с 5 километров.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#mrap maxxpro #m-shorad
4
Показать комментарии (4)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Военный эксперт рассказал подробности о предполагаемом украинском контрнаступлении "в три этапа"
18
Под Бахмутом со стороны ВСУ появились неопознанные бронемашины на базе танка
14
Видеокарты GeForce RTX 40 и Radeon RX 7000 становятся доступнее — цены ряда моделей упали ниже MSRP
1
Украинские танкисты умудрились оторвать Leopard 2 башню – инцидент произошёл в Польше в 2023 году
16
SEGA планирует приобрести создателя Angry Birds за 1 миллиард долларов
+
На СВО появились "вездеходы-сороконожки" ДТ-10 ПМ с двухзвенным устройством и гусеницами
3
Reuters: Европа продолжает испытывать серьезные проблемы с электрогенерацией
4
Колонна польских танков PT-91 Twardy зафиксирована на украинском полигоне
5
Финальный список из 120 смартфонов Xiaomi, которые в 2023г получат прошивку MIUI 14 на Android 13
5
Экс-служащая ВМС США вела "пророссийский" телеграм канал, причастный к сливу секретных данных
+
Иранский суд вынес приговор десяти военным за решение сбить украинский Boeing 787-800
1
В Евросоюзе осудили решение Польши по ограничению транзита украинского зерна
2
ЧВК «Вагнер» отпустили 130 украинских военнослужащих в честь Пасхи
4
иноСМИ: Украина может начать контрнаступление 30 апреля
6
ВСУ получат новейшие турецкие бронеавтомобили Cobra II с улучшенной противоминной защитой
3
Словакия и Польша сливают старые МиГ-29 в Украину – на что способен советский истребитель в 2023г
2
Nvidia намеренно воздерживается от увеличения производства видеокарт RTX 40
1
На Украине просят начать поставки F-16 и ПВО из-за применения авиацией РФ планирующих авиабомб
3
Стоимость Radeon RX 7900 XT опустилась ниже ценника GeForce RTX 4070 Ti
46
Sega намерена приобрести Angry Birds у Rovio за 1 миллиард долларов
1

Популярные статьи

6 причин установить в игровой компьютер сразу два SSD — один для Windows, а второй — для игр
91
Проблемы экспорта украинского зерна в Европу и почему европейские страны отказываются от него
7
Порог беспошлинного ввоза в РФ в размере 1000 евро продлили – как заказывать товары из-за рубежа
22
ТОП-3 комплектующих для ПК в ритейле РФ на апрель 2023 года
13
Цены растут вслед за долларом — торопимся собрать быстрый антикризисный компьютер для новых игр
34
Мой личный опыт использования Nintendo Switch Lite в 2023 году
11
GeForce RTX 4070 + Ryzen 7 7700X – лучшая игровая сборка весны 2023 года для геймеров и энтузиастов
6
"Воронья лощина" - еще один фильм про Эдгара А. По
2
Мои весёлые приключения с нейронными сетями (Dall-E, Stable Diffusion)
4
AMD и нейросети: Пробую использовать DirectML версию Stable Diffusion Web UI с видеокартой NVIDIA
13

Сейчас обсуждают

grom9000
15:57
Так они заломили цены выше 3ххх поколения, теперь снизят и мы должны прыгать от счастья? На сегодня цена каждой карты завышена минимум в 2 раза относительно домайнингового периода. Это подтверждает Ви...
NVIDIA готовит большое снижение цен на видеокарты – когда ждать скидок, и в чём виновата Лиза Су
Сергей Бондарев
15:56
У меня на s21 ultra 5G 512гб уже есть 16 гигов оперы. Странно что это анонсируют как новинку..
Смартфон Samsung Galaxy S24 Ultra может получить 16 ГБ памяти
Арапник
15:55
Надо на Леопардах, да и на всех танках которые передают укроине башни танков приваривать наглухо, что бы они не поворачивались а то слабоумные рукоблудные укроиньци всем танкам башни поотрывают.
Panasonic получила преференции на поставку тяговых батарей для электромобилей американской сборки
Fizik56
15:54
Какая блин ценовая война? Там возможен только ценовой сговор, естественно не у пользу покупателя.
NVIDIA готовит большое снижение цен на видеокарты – когда ждать скидок, и в чём виновата Лиза Су
Оля Таганова
15:52
Интел по факту. Большинство читов делается на интел за счёт виртуализации. Так нормальные люди выбирают интел.
Core i9-13900KF vs Ryzen 9 7950X – выбираем самый быстрый, выгодный и перспективный процессор
Den41k
15:47
Это значит произошел неплохой по объему товарообмен. Плюс это очень неплохое и современное вооружение. В Иране сейчас все не спокойно. Наличие вооружения может заставить Израиль подумать.
В иранском небе на видеокадрах замечены российские Су-35С, закупленные для армии республики
Fizik56
15:47
Да у них там своих Бибо и Бобы хватает, там сейчас в армии любой биомусор служить может.
В Германии в дорожную аварию попали новейший ЗРПК M-SHORAD и MRAP MaxxPro, врезавшись в друг друга
Арапник
15:46
Почему только передок? Там и задок уже торгуется... во всю...
Украинские танкисты умудрились оторвать Leopard 2 башню – инцидент произошёл в Польше в 2023 году
Максим Лапардин
15:43
А ты лучше в одноклассниках дальше сиди,пиво 40 летнее
Украинские танкисты умудрились оторвать Leopard 2 башню – инцидент произошёл в Польше в 2023 году
Арапник
15:43
Как можно надеяться на мир подливая масла в огонь и разжигая конфликт. Для меня логика жителей запада полная загадка.
G-7 продолжит поддерживать Украину и надеется на мир с Китаем
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем