В Германии на одной из трасс произошла авария в ходе столкновения армейских машин. Пострадавшими оказались семь военнослужащих армии США, один из раненых находится в тяжелом состоянии, сообщает издание Spiegel.
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Дорожное происшествие случилось на автодороге A6 рядом с Амбергом в земле Верхний Пфальц.
Источник фото: gazeta.ru
На фотографии с места столкновения видны американский противоминный бронированный автомобиль MRAP MaxxPro, от значительной силы удара развернувшийся поперёк полосы движения и остановленный только рельсой отбойника, а сзади "пристроился" перспективный самоходный зенитный комплекс IM-SHORAD, портрированный на платформу БТР Stryker.
Новейший ЗРПК IM-SHORAD создали за 36 месяцев по просьбе армии США для борьбы с малоразмерными беспилотными аппаратами и отдали на войсковые испытания два года назад. Система изготовлена по модульному типу с разномастным вооружением - пулемётом, автоматической пушкой и зенитными ракетами. Небо на предмет наличия воздушной угрозы исследует радар производства Израиля, где четыре АФАР-антенны способны обеспечить круговой обзор на дистанции до 25 километров.
Так мини-объекты в виде дронов данный комплекс способен обнаружить на расстоянии начиная с 5 километров.