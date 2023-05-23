Противотанковый боеприпас уже прошел этап опытной эксплуатации

В российском КБ приборостроения имени академика А. Г. Шипунова продолжаются плановые работы над усовершенствованием высокоточного снаряда "Краснополь", способного в скором времени поражать тяжело бронированную технику с помощью БПЛА, в том числе и современные западные ОБТ - Abrmas и Leopard. Пресс-служба "Высокоточные комплексы" сообщает, что модернизированный боеприпас уже прошёл стадию опытной эксплуатации.

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Так же официальный представитель холдинга рассказал, что новая версия "Краснополя" подтвердила все заявленные военно-технические параметры, заложенные изготовителем.

Предположительно, высокоточный боеприпас уже побывал в зоне проведения российской спецоперации на Украине, где на текущий момент проверяется всё текущее перспективное вооружение, по результатам которого и выносится финальный вердикт, отправлять ли изделие в серию или нет.





Версия для БПЛА и иных летательных аппаратов. Источник фото: iz.r





Официальный представитель пока что не пролил свет, как скоро и в каких объемах новый снаряд будет отправлен в действующие войска.

Известия о том, что специализированное конструкторское бюро занимается созданием новой версии "Краснополь" для его использования с воздушных средств, появилась в информационном пространстве в декабре минувшего года. Так же в природе существует и версия высокоточного боеприпаса для стрельбы из миномёта.

Два года назад пришла новость, что боеприпас "Краснополь-М2" способен пролететь 26 км до цели.

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Калибр Краснополя" 2К25 в различных вариантах составляет 152 и 155 мм. Благодаря реактивному движителю и головке самонаведения снаряд способен поражать цели на удалении до 40 км.