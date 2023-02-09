Неоднозначная новость: снаряд, способный пролететь десятки километров и точно "попортить" фейстюнинг любого западного танка, оказался на вооружении у ВСУ. Это было бы можно рассматривать как акт неумеренной творческой энергии украинского ИПСО, но видео с учений артиллеристов ВСУ не даст соврать.
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Источник фото: vk.com
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Офицер противника с позывным "Марс" во время своей беседы подчеркнул особо (несмотря на то что киевская пропаганда считает, что русские воюют "палками и камнями"), что его воинское подразделение оценило высокую эффективность высокоточного боеприпаса российского образца.
Внутреннее пространство "Оболонь-А" - машины старшего офицера батареи (1В26-1). Источник фото: diana-mihailova.livejournal.com
Учебные маневры показали, "Краснополь" можно использовать с помощью "Оболонь-А" - украинского комплекса командирских машин управления артиллерией. В состав комплекса входят 8 единиц автомобильной техники, включая машину командира дивизиона 1В25-1, машину командира дивизиона 1В25-2, машины офицеров батарей 1В26П-1 и иные транспортные средства.
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Предположительно, ВСУ смогло захватить "Краснополь" во время отступления российской армии с Изюмского направления. Сколько таким образом снарядов удалось заполучить украинцам - неизвестно. Но повторюсь, этот боеприпас опасен для любого вида бронированной техники.