Офицер ВСУ похвалил российский "чудо-снаряд", назвав его совершенным артиллерийским средством

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RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке

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Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке

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-20% на 4070 Ti в Ситилинке

Неоднозначная новость: снаряд, способный пролететь десятки километров и точно "попортить" фейстюнинг любого западного танка, оказался на вооружении у ВСУ. Это было бы можно рассматривать как акт неумеренной творческой энергии украинского ИПСО, но видео с учений артиллеристов ВСУ не даст соврать.

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Источник фото: vk.com

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Офицер противника с позывным "Марс" во время своей беседы подчеркнул особо (несмотря на то что киевская пропаганда считает, что русские воюют "палками и камнями"), что его воинское подразделение оценило высокую эффективность высокоточного боеприпаса российского образца.









Внутреннее пространство "Оболонь-А" - машины старшего офицера батареи (1В26-1). Источник фото: diana-mihailova.livejournal.com





Учебные маневры показали, "Краснополь" можно использовать с помощью "Оболонь-А" - украинского комплекса командирских машин управления артиллерией. В состав комплекса входят 8 единиц автомобильной техники, включая машину командира дивизиона 1В25-1, машину командира дивизиона 1В25-2, машины офицеров батарей 1В26П-1 и иные транспортные средства.





Предположительно, ВСУ смогло захватить "Краснополь" во время отступления российской армии с Изюмского направления. Сколько таким образом снарядов удалось заполучить украинцам - неизвестно. Но повторюсь, этот боеприпас опасен для любого вида бронированной техники.

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