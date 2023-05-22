Ракеты комплекса могут поражать малоскоростные летательные аппараты, строения, надводные объекты, бронированную технику, в том числе и тяжёлого класса

В РФ полным ходом идут испытания перспективного многофункционального ракетного комплекса "Гермес". С такой публикацией вышла передовица РИА Новости, где приводится ссылка на пресс-службу КБП дочерней компании "Высокоточные комплексы".

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В одном из подразделений госкорпорации "Ростех" уточнили, что по окончанию тестовых запусков соответствующая комиссия должна принять решение о передаче ракетных установок в войска. Кроме того, из того же источника стало известно, что тестовые мероприятия продолжатся, но уже по направлению модернизации и улучшения готового продукта, где будут рассматривать работу комплекса с учётом изменившихся условий непосредственно на передовой российской спецоперации.





Источник фото: news.mail.ru





В компании прокомментировали и назначение "Гермеса", где указали, что передовое высокоточное вооружение будет использовано для поражения бронированной техники современного образца, строений, надводных суден, летательных аппаратов с низкой скоростью перемещения на дальностях до 100 км.

В КБП заявили, что скоростные характеристики ракеты позволяют последней набирать скорость до 1300 м\с, а сам снаряд имеет все признаки высокоточного боеприпаса.

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Так же стало известно, что на днях завершились госиспытания САО 2С43 "Мальва", готового в скором времени быть переданным в армию РФ.