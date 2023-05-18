Пуск осуществлялся с надводного состава Черноморского флота ВС РФ

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Крылатые ракеты российского "Калибра" позавчерашней ночью настигли военные цели, поразив завод "Зоря-Машпроект" в Николаевской области Украины. По данным разведки, за неприметными стенами промышленного объекта скрывалось большое скопление западной техники и неопределённого количества снарядов и иных вооружений, предоставленных восточноевропейской республике альянсом НАТО.

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Запуск ракет осуществлялся с помощью "Калибра", выполненного в морском варианте, и как понятно из названия, выпущенного с плавательных средств, расположенных в Чёрном море.





Источник фото: ria.ru





В мирное время на предприятии "Зоря-Машпроект" собирали газотурбинное оборудование, поэтому имея большие размеры своих площадей, в недрах завода можно было замаскировать много крупногабаритных боевых машин и иных военных средств.

Но как говорится, спрятать всё от российской разведки не получилось.

В результате, как минимум, два высокоточных реактивных образца российского вооружения всё-таки "прилетели" куда надо. Мощные разрывы тому подтверждение, видео с которыми заполонили анонимные телеграм-каналы.

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И именно этой же ночью был поражен американский ЗРК "Patriot".



