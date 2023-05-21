Глава Белого Дома Джо Байден принял решение о предоставлении нового пакета военной помощи Украине на встрече с Владимиром Зеленским в воскресенье.
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По данным предоставленным ИА Reuters, восточноевропейская республика получит технику и боеприпасы на сумму в 375 млн. долларов, где основной упор будет сделан на поставку артиллерии и боеприпасов, но ожидаются поставки и иного военного оборудования и материалов.
Источник фото: ria.ru
Уже точно известно что ВСУ получат ракеты для РСЗО HIMARS, артиллерийские боеприпасы, противотанковые гранатомёты AT-4 и Javelin, противотанковые ракеты TOW, мостоукладчики, бронированные медицинские автомобили, грузовую технику и трейлеры-прицепы для перевозки танков, тепловизоры, запчасти к американской технике.
И ещё такой факт про встречу Зеленского и Байдена: известно, что это первая очная встреча глав двух государств после посещения Байденом украинской столицы в феврале.
Объем военной помощи в денежном эквиваленте согласно словам высокопоставленного функционера американского президента будет эквивалентен 375 миллионов долларов.