Во время своего польского вояжа президент США Джо Байден "дал огня" в соответствии с лучшими американскими шоу. Об этом можно судить благодаря прекрасному оформления места выступления в виде бронированной прозрачной капсулы и дорожке, окрашенной в цвета украинского флага, по которой заокеанский руководитель немилосердно прошелся. Ну и "на десерт" во время 20-минутной речи Байден всё-таки успел запутаться в словах. Как говорится, "дедушка" устал.
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скриншот из видео. Источник фото: giport.ru
Побывав в Киеве, куда американский лидер приезжал на встречу к соответственно президенту Украины Владимиру Зеленскому, программа Байдена заключалась в посещении памятника "небесной сотне" и фотосессии с элементами ложной воздушной тревоги, при всём при этом зная, что Россия точно не нанесёт ракетный удар по заокеанскому "партнёру".
Но вот польский президент Анджей Дуда всё-таки в постановке шоу был получше Зеленского: тут тебе и падающие с трапа самолёта члены американской делегации и пышный приём президента США, где последний так расчувствовался, что решил уйти с красной ковровой дорожки в сторону плаца. Но на этом шоу не закончилось, а логично продолжилось во время байденовского выступления, где для американского лидера сконструировали бронекапсулу как у Папы Римского, подход к которой был застелен дорожкой в жёлто-голубых цветах украинского флага. Нам неведома задумка режиссёра выступления, но разве проход по государственному символу не является жестким осквернением того самого символа. И Байден разумеется прошелся, прошёлся что бы регулярно путать в своей речи слова и также регулярно запинаться в своей речи.
Но шоу-то удалось.