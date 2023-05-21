Дрон-камикадзе успешно прилетел по заранее определенной цели в Слободском районе Харькова. По некоторым данным это был барражирующий боеприпас "Ланцет".
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О таком факте было сообщено официальными представителями Харьковской областной прокуратуры.
Харьковская администрация считает, что основной целью ВС РФ был выбран инфраструктурный объект города. По данным с мест, поражение произошло в 14:30 по местному времени.
Источник фото: lenta.ru
Судя по опубликованным фото фрагментов беспилотного аппарата, установить конкретную модель БПЛА относительно сложно. И если украинские силовые ведомства не врут, то факт поражения "Ланцетом" является первым признанным, когда такой воздушный боеприпас осуществил прилёт в Харьков. Так же известно, что БПЛА семейства "Ланцетов" никогда не задействовались помимо фронтовых объектов.
Наиболее часто этот конкретный тип БПЛА используется для нейтрализации полевой артиллерии и различной бронетехники, в том числе носителей РЛС и линий связи.
Источник фото: topwar.ru
Кроме того, "рабочая дистанция" дрона равняется в максимальной конфигурации до 70 км. Следовательно, "Ланцет" теоретически мог достичь Харькова. Так как в ближайшей точке запуска с российской территории до крупнейшего города Украины помимо Киева всего 40 км.