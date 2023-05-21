По данным Харьковской прокуратуры, российский беспилотник успешно влетел в инфраструктурный объект

Дрон-камикадзе успешно прилетел по заранее определенной цели в Слободском районе Харькова. По некоторым данным это был барражирующий боеприпас "Ланцет".

реклама

О таком факте было сообщено официальными представителями Харьковской областной прокуратуры.

Харьковская администрация считает, что основной целью ВС РФ был выбран инфраструктурный объект города. По данным с мест, поражение произошло в 14:30 по местному времени.





Источник фото: lenta.ru





Судя по опубликованным фото фрагментов беспилотного аппарата, установить конкретную модель БПЛА относительно сложно. И если украинские силовые ведомства не врут, то факт поражения "Ланцетом" является первым признанным, когда такой воздушный боеприпас осуществил прилёт в Харьков. Так же известно, что БПЛА семейства "Ланцетов" никогда не задействовались помимо фронтовых объектов.

Наиболее часто этот конкретный тип БПЛА используется для нейтрализации полевой артиллерии и различной бронетехники, в том числе носителей РЛС и линий связи.





Источник фото: topwar.ru





рекомендации Дешевая 4070 MSI - надо брать Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы RTX 3070 за 45 тр в Регарде 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде 3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Ситилинке Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде

Кроме того, "рабочая дистанция" дрона равняется в максимальной конфигурации до 70 км. Следовательно, "Ланцет" теоретически мог достичь Харькова. Так как в ближайшей точке запуска с российской территории до крупнейшего города Украины помимо Киева всего 40 км.