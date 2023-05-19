На одной из автомагистралей в Северной Америке засветился Т-72, транспортируемый по трассе. Предположительно, ОБТ советского образца перевозится в Абердинский испытательный центр из Невады.
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Очевидцы посчитали, что гусеничная машина, едущая в качестве "пассажира", относится к танковому парку чешской армии. То есть техника была похожа на глубоко модернизированный T-72M4CZ. Но как оказалось, на фото ниже вовсе не продвинутая версия Т-72, а гораздо более старая машина, выпускаемая под эгидой чешской фирмы Excalibur Army так сказать экспортного разлива.
T-72 M5. Источник фото: rg.ru
Поэтому с полной уверенностью вышеобозначенный танк - это T-72 M5 "Скарабей".
Первое появление в открытых источниках Scarab можно назвать 2017 год, когда танк появился на оружейной выставке IDET в Брно.
Но в отличие от выставочного образца, гусеничная машина защищена блоками DYNA -72, созданными в конце прошлого тысячелетия, по сообщению разработчика в 2-3 раза увеличивающими защитный уровень танка против кумулятивных снарядов.
Так же чешская техника выделяется отсутствием "ночника" - тепловизионного прицела, где вместо современного средства ведения стрельбы и обнаружения противника установлен простенький инфракрасный прожектор.
А в качестве силовой установки используется форсированный движитель, "разогнанный" до 849 л.с..
Вполне вероятно, что данный конкретный танк попал под проект вероятной модернизации, где образец чешской армии должен пройти испытания для установки более современной и совершенной брони - ведь установленная динамическая защита первого поколения никуда не годится.