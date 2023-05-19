Танк Т-72 чешской версии замечен в ходе переброски в США

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На одной из автомагистралей в Северной Америке засветился Т-72, транспортируемый по трассе. Предположительно, ОБТ советского образца перевозится в Абердинский испытательный центр из Невады.

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Очевидцы посчитали, что гусеничная машина, едущая в качестве "пассажира", относится к танковому парку чешской армии. То есть техника была похожа на глубоко модернизированный T-72M4CZ. Но как оказалось, на фото ниже вовсе не продвинутая версия Т-72, а гораздо более старая машина, выпускаемая под эгидой чешской фирмы Excalibur Army так сказать экспортного разлива.





T-72 M5. Источник фото: rg.ru





Поэтому с полной уверенностью вышеобозначенный танк - это T-72 M5 "Скарабей".

Первое появление в открытых источниках Scarab можно назвать 2017 год, когда танк появился на оружейной выставке IDET в Брно.

Но в отличие от выставочного образца, гусеничная машина защищена блоками DYNA -72, созданными в конце прошлого тысячелетия, по сообщению разработчика в 2-3 раза увеличивающими защитный уровень танка против кумулятивных снарядов.

Так же чешская техника выделяется отсутствием "ночника" - тепловизионного прицела, где вместо современного средства ведения стрельбы и обнаружения противника установлен простенький инфракрасный прожектор.

А в качестве силовой установки используется форсированный движитель, "разогнанный" до 849 л.с..

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Вполне вероятно, что данный конкретный танк попал под проект вероятной модернизации, где образец чешской армии должен пройти испытания для установки более современной и совершенной брони - ведь установленная динамическая защита первого поколения никуда не годится.