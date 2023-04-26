В районе Марьинки, что в ДНР, российский танк Т-72 с последними пактами обновлений выдержал попадание двух украинских беспилотных камикадзе.
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Т-72Б3. Источник фото: fotosn.ru
Во время движения на линии боевого соприкосновения российская бронемашина подверглась атаке с воздуха квадрокоптером, с прикреплённым к конструкции устройства с зарядом взрывчатого вещества. В момент так называемого прилёта, ударный дрон был сброшен благодаря своевременной работе блока динамической защиты, второй дрон попытался повторить атаку, но не смог взорваться, попав в маскировочный элемент внешней конструкции танка.
Скриншот из видео. Первый дрон перед атакой. Источник фото:телеграм-канал Владислава Шурыгина
Итогом дуэли между танком и дронами-камикадзе стала победа российской бронемашины, вышедшей из боестолкновения без повреждений. Единственное, что нужно сделать, это поменять использованный блок динамической защиты. К слову, это не первый задокументированный случай, когда отечественный танк с минимальными последствиями проходит этап "знакомства" с вражеским беспилотником, но первый, когда танк подвергнулся атаке сразу двух последовательно атаковавших дронов.
Скриншот из видео. Второй неразорвавшийся дрон. Источник фото:телеграм-канал Владислава Шурыгина