Двойная неудачная атака произошла во время боёв за Марьинку

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

В районе Марьинки, что в ДНР, российский танк Т-72 с последними пактами обновлений выдержал попадание двух украинских беспилотных камикадзе.

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Т-72Б3. Источник фото: fotosn.ru

Во время движения на линии боевого соприкосновения российская бронемашина подверглась атаке с воздуха квадрокоптером, с прикреплённым к конструкции устройства с зарядом взрывчатого вещества. В момент так называемого прилёта, ударный дрон был сброшен благодаря своевременной работе блока динамической защиты, второй дрон попытался повторить атаку, но не смог взорваться, попав в маскировочный элемент внешней конструкции танка.





Скриншот из видео. Первый дрон перед атакой. Источник фото:телеграм-канал Владислава Шурыгина





Итогом дуэли между танком и дронами-камикадзе стала победа российской бронемашины, вышедшей из боестолкновения без повреждений. Единственное, что нужно сделать, это поменять использованный блок динамической защиты. К слову, это не первый задокументированный случай, когда отечественный танк с минимальными последствиями проходит этап "знакомства" с вражеским беспилотником, но первый, когда танк подвергнулся атаке сразу двух последовательно атаковавших дронов.





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Скриншот из видео. Второй неразорвавшийся дрон. Источник фото:телеграм-канал Владислава Шурыгина