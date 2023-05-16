Советские средние танки, относящиеся к Т-54/55, могут задействоваться на СВО как классические самоходные артиллерийские установки. К тому же роль импровизированных САУ данному танковому семейству не в диковинку. Ещё в былые времена сражений во время Ирано-иракского противостояния и битв в Афганистане, Сирии и других географических наименованиях они использовались таким образом.
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Если сравнивать классические САУ, гаубицы и пушки с вышеобозначенными бронированными машинами, то за последними есть явный доминантный признак - это значительная защищённость. Например, 2С9 "Нона С" и 2С1 "Гвоздика" защищены броней до 15 мм в разрезе корпуса, а семейство Т-54/55 до 100 мм, а в лобовой проекции башни толщина брони составляет и вовсе не сопоставимые 200 мм. Что вероятно поможет выдержать советским средним танкам близкие разрывы тяжёлой натовской артиллерии калибра 155-мм. Что и говорить о более "мелком" калибре в 35-мм.
Источник фото: bmpd
Кроме того, из-за повального использования квадрокоптеров и БПЛА, применяющих "бомбардировку" ВОГами и иными боеприпасами, на данные танки можно установить дополнительные экраны на башню, как защиту против забрасывания в открытые люки поражающих средств с летательных аппаратов.
И, наконец, пушечные возможности данных боевых машин благодаря нарезам в оружейных каналах Д-10Т2С способны вести огонь со стационарных позиций осколочно-фугасными снарядами практически на дальность в 15 км, при "наводиться" можно будет с помощью современных БПЛА, висящих над полем боя. Скорострельность таких импровизированных САУ до 7 выстрелов в минуту.