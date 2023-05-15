Удары по местам сосредоточения техники и боевых подразделений наносятся с помощью артиллерии, авиации, РСЗО и БПЛА

В утренние часы 15 мая российские силы провели атаку на места скопления войск ВСУ в районе населённого пункта Гуляйполе. По данным Владимира Рогова, личный состав украинских подразделений понёс значительные потери.

реклама

Кроме того в Бахмуте во время хорошо спланированной засады пострадал один из украинских отрядов. К настоящему моменту пока что нет подробностей боестолкновения. Так же в ловушку угодили и элитные бойцы 8-го отряда ССО ВСУ, понеся невосполнимые потери в живой силе, где пострадали, в том числе и опытнейшие снайперские пары.





Источник фото: mk.ru





Тем не менее силами авиации ВСУ продолжаются пуски крылатых ракет по гражданским объектам. Во время одной из таких атак были повреждены частные дома в Луганске, но обошлось без пострадавших. Так же корректируемыми снарядами был обстрелян населённый пункт Токмак в Запорожской области, где были разрушены некоторые промышленные строения.

рекомендации Дешевая 4070 MSI - надо брать RTX 3070 за 45 тр в Регарде Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри 1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде -15000р на Ryzen 3950X - пора брать Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде

И вчера по информации местных источников, украинский БПЛА достиг склада с военным снаряжением и техникой, расположенным в Брянском регионе. В результате налёта было частично задето 5 единиц приписанных к части боевых машин, пострадавших среди личного состава нет.