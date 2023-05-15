В утренние часы 15 мая российские силы провели атаку на места скопления войск ВСУ в районе населённого пункта Гуляйполе. По данным Владимира Рогова, личный состав украинских подразделений понёс значительные потери.
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Кроме того в Бахмуте во время хорошо спланированной засады пострадал один из украинских отрядов. К настоящему моменту пока что нет подробностей боестолкновения. Так же в ловушку угодили и элитные бойцы 8-го отряда ССО ВСУ, понеся невосполнимые потери в живой силе, где пострадали, в том числе и опытнейшие снайперские пары.
Источник фото: mk.ru
Тем не менее силами авиации ВСУ продолжаются пуски крылатых ракет по гражданским объектам. Во время одной из таких атак были повреждены частные дома в Луганске, но обошлось без пострадавших. Так же корректируемыми снарядами был обстрелян населённый пункт Токмак в Запорожской области, где были разрушены некоторые промышленные строения.
И вчера по информации местных источников, украинский БПЛА достиг склада с военным снаряжением и техникой, расположенным в Брянском регионе. В результате налёта было частично задето 5 единиц приписанных к части боевых машин, пострадавших среди личного состава нет.