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ВСУ получили значительный урон под Гуляйполем и Бахмутом во время работы авиации ВКС РФ и засад
Удары по местам сосредоточения техники и боевых подразделений наносятся с помощью артиллерии, авиации, РСЗО и БПЛА
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   В утренние часы 15 мая российские силы провели атаку на места скопления войск ВСУ в районе населённого пункта Гуляйполе. По данным Владимира Рогова, личный состав украинских подразделений понёс значительные потери.

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   Кроме того в Бахмуте во время хорошо спланированной засады пострадал один из украинских отрядов. К настоящему моменту пока что нет подробностей боестолкновения. Так же в ловушку угодили и элитные бойцы 8-го отряда ССО ВСУ, понеся невосполнимые потери в живой силе, где пострадали, в том числе и опытнейшие снайперские пары.


Источник фото: mk.ru


   Тем не менее силами авиации ВСУ продолжаются пуски крылатых ракет по гражданским объектам. Во время одной из таких атак были повреждены частные дома в Луганске, но обошлось без пострадавших. Так же корректируемыми снарядами был обстрелян населённый пункт Токмак в Запорожской области, где были разрушены некоторые промышленные строения.

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   И вчера по информации местных источников, украинский БПЛА достиг склада с военным снаряжением и техникой, расположенным в Брянском регионе. В результате налёта было частично задето 5 единиц приписанных к части боевых машин, пострадавших среди личного состава нет.

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#всу #бахмут #вкс рф
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