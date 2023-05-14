Теперь рядом со странами НАТО находится до 18 единиц грозных воздушных машин, способных запускать крылатые ракеты с ядерной боевой частью

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В северных районах России появилось значительное количество стратегических ракетоносцев, способных осуществить запуск, в том числе и ракет с ядерными боеголовками. С таким алармистским заявлением вышла передовица норвежской газеты The Barents Observer.

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Теперь, по данным издания, на границе с Норвегией и Финляндией, начиная с 2022 года, находится максимальное количество самолётов, относящихся к стратегической авиации ВКС РФ. Крылатые машины, способные запускать ракеты с ядерной начинкой, расположены на военном аэродроме "Оленья" в Мурманской области.

По информации норвежской прессы, эта авиабаза является тем самым "оком Саурона", откуда силы ВКС РФ наносит удары по Украине в ходе своей спецоперации.









Источник фото: google.com





И что самое главное, эта база надёжно защищена "расстоянием", где до украинской границы 1800 км.

Согласно фотографиям, сделанным спутником-разведчиком 7 мая, на площадях аэродрома присутствовало 2 ракетоносца Ту-160, 2 бомбардировщика Ту-22М3, 14 ракетоносцев Ту-95МС и борта транспортной авиации.





Источник фото: topwar.ru





До начала СВО на "Оленьем" находилось лишь несколько единиц дальних бомбардировщиков Ту-22М3.

По опасениям, выраженным норвежской властью, значительное количество стратегической авиации может случайным образом запустить процесс эскалации по причине взаимного наращивания ударного потенциала НАТО и России.

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Так в апреле норвежские ВВС решили поднять в воздух F-35 из-за опасений перед российскими истребителями, выступающими в качестве эскорта ракетоносцев ВКС РФ.