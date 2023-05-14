Остатки украинского Бахмутского гарнизона удерживают кусок городской зоны с примерными размерами километр на полтора

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Украинское контрнаступление на российских флангах в Бахмуте большей частью выдохлось. Об этом сообщают, в том числе и украинские журналисты, заявляя о продвижении на расстояние до 500 метров рядом с Богдановкой. "Гвардия наступления" ВСУ, действующая в заявленном районе, так и не смогла продвинуться вперёд, сдерживаемая с позиций у Берховского водохранилища, контролируемого армией России.

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Источник фото: iz.ru





Между тем действуя взаимно, артиллерийские расчёты ВС РФ и "музыкантов", наносят огневое поражение по продвинувшимся в сторону Бахмута (Артёмовска) механизированным колоннам украинских военнослужащих. Под плотным огнём оказались украинские танки, выведенные из строя.

Российские же военкоры рассказали, что ВСУ принимая неприятную действительность, где 2-3 километра загородных районов трудно обозвать большим успехом, вводят в бой всё новые и новые штурмовые группы, надеясь продавить российские фланги глубже. Но в то же время неся значительные потери.

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А в городской агломерации у остатков Бахмутского гарнизона не всё так радужно даже в мелочах: так под контролем у украинских военнослужащих в самом городе находится около 2 кв. км жилой застройки.