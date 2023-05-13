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Штурмовики ЧВК "Вагнер" дошли до концевых улиц западной окраины Бахмута
С учётом некоторых особенностей, данный факт можно преподнести как финальный штрих битву за донбасский город
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   В Бахмуте штурмовые группы "музыкантов" с боями пробились к самым крайним улицам западных районов Бахмута. Такими улицами можно назвать местные наименования Черняховского, Воинов-Интернационалистов, Толбухина, Медведева.

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   Сражение в активной фазе после огневого вала артиллеристов ЧВК "Вагнер" продолжается и в квадрате гаражного кооператива, который расположен между улицей Воинов-Интернационалистов и улицей Победы, продолжаясь и за городской агломерацией.


Т-64 ВСУ. Источник фото: function.mil.ru


   Названые улицы относятся к частному сектору с малой высотностью, поэтому фактически украинской армии очень сложно зацепиться за текущее своё местоположение и удержать покамест занятые позиции.

   Прекрасно понимая текущую непростую ситуацию, в ВСУ в активном режиме предпринимают смешанные навалы на фланговые оконечности российской группировки, используя одновременно в контратаках танки и БМП с атакой пехотными подразделениями. В некоторых местах украинские военнослужащие смогли оттеснить части ВС РФ на несколько километров. 

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   Сейчас, можно сказать, происходит самый важный момент финальной части битвы за Бахмут: если объединённой группировке ВС РФ и "Оркестра" удастся зацементировать свои общие фланги, то тогда битва за донбасский город для ВСУ будет проиграна в самом ближайшем времени.

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#всу #бахмут #чвк &quot;вагнер&quot;
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