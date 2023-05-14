Уже 9-ый день в Польше проходят глобальный тренинг Войска Польского под названием Anakonda 23. Армейская группировка рядом с государственной границей Белоруссии проводит крупные маневры с участием 18-механизированной дивизии, являющейся в некоторой степени "элитной". И в составе более мелких подразделений польские танковые экипажи на своих ОБТ Leopard 2 учатся преодолевать неглубокие водные участки.
реклама
Источник фото: sev.tv
"Опытным полигоном" для преодоления водных препятствий стала река Буг рядом с населённым пунктом Цехановец в полусотне километров от государственной границы с Белоруссией. На военных маневрах отрабатывается задача по созданию переправ и преодолению по дну неглубоких участков.
В качестве учебных единиц задействованы немецкие танки Leopard 2, входящие в 1-ый танковый батальон 18-й дивизии. Так же к участию в учениях привлечены мостоукладчики, БМП и иная бронетехника.
Как стало известно со слов польского главы местного МО Мариуша Блащака, польская армия, конкретно 18-я дивизия должна получить в своё распоряжение американские ОБТ Abrams. Именно эта дивизия, согласно некоторым секретным данным, должна вступить в бой против Белоруссии.