В США решили перенести сроки передачи ОБТ Abrams Украине. Теперь вместо августа танки обещается поставить в начале осени. О новых сроках логистической операции для ВСУ на слушаниях в Конгрессе рассказал текущий глава Пентагона Ллойд Остин.
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Со слов министра, оборонное ведомство США прилагает все усилия для скорейшей отправки тяжело бронированной техники в восточноевропейскую республику. И часть танков уже действительно присутствует на Украине, где военнослужащие ВСУ пытаются освоить управление и ведение боевых действий на американской машине.
Источник фото: ria.ru
И как раз скоро (по мысли четырёхзвёздного генерала) танковые экипажи ВСУ должны закончить обучение, когда остальные танки прибудут на Украину.
Помимо ожидания окончания обучения украинских танкистов, уже создаётся инфраструктура для обслуживания технически сложных боевых единиц.
По итоговому плану Пентагон согласен отправить 31 единицу Abrams и 8 БРЭМ M88 для обслуживания.
Немногим ранее Британия официально признала о передаче Украине дальнобойных ракет, способных долететь до Севастополя и Крымского моста.