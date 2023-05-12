"Окончательно" 31 единицы ОБТ Abrams должны быть переданы текущей осенью

1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел

1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел

-15000р на Ryzen 3950X - пора брать

-15000р на Ryzen 3950X - пора брать

В США решили перенести сроки передачи ОБТ Abrams Украине. Теперь вместо августа танки обещается поставить в начале осени. О новых сроках логистической операции для ВСУ на слушаниях в Конгрессе рассказал текущий глава Пентагона Ллойд Остин.

реклама

Со слов министра, оборонное ведомство США прилагает все усилия для скорейшей отправки тяжело бронированной техники в восточноевропейскую республику. И часть танков уже действительно присутствует на Украине, где военнослужащие ВСУ пытаются освоить управление и ведение боевых действий на американской машине.





Источник фото: ria.ru





И как раз скоро (по мысли четырёхзвёздного генерала) танковые экипажи ВСУ должны закончить обучение, когда остальные танки прибудут на Украину.

Помимо ожидания окончания обучения украинских танкистов, уже создаётся инфраструктура для обслуживания технически сложных боевых единиц.

По итоговому плану Пентагон согласен отправить 31 единицу Abrams и 8 БРЭМ M88 для обслуживания.

рекомендации Дешевая 4070 MSI - надо брать 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде RX 7900XT подешевела на порядок 3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Регарде Много <b>4070</b> в Ситилинке Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Немногим ранее Британия официально признала о передаче Украине дальнобойных ракет, способных долететь до Севастополя и Крымского моста.