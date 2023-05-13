Официальный Берлин планирует выделить Украине самый объемный пакет военной помощи общей стоимостью, эквивалентной почти 3 млрд. евро.
реклама
Согласно данным немецкого Der Spiegel, федеральное правительство ФРГ общим кворумом поддержало передачу ВСУ в течение ближайшего месяца вооружения на 2,7 млрд. евро.
По некоторой информации в "мегапакет" войдут 30 ОБТ Leopard в версии первого поколения, 20 шт. БМП Marder и 200 разведывательных БПЛА. Так же официальный Киев получит ЗСУ Gepard и более современные установки ПВО IRIS-T. Планируется передать и "расходники" в виде артиллерийских снарядов и некоторое количество автомобилей.
Leopard 2A7. Источник фото: topwar.ru
В новостной заметке подчеркивается, что официальное заявление о пакете помощи будет сделано 14 мая во время вручения украинскому главе Владимиру Зеленскому премии имени Карла Великого в городе Ахен.
Чуть ранее в мировой сети появилась заметка, где глава федерального правительства ФРГ Олаф Шольц позвал Зеленского в столицу немецкого государства, после чего последний как раз и отправится в немецкий Ахен.