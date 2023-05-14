Атакам дальнобойных высокоточных ракет подверглись военные объекты ВСУ, преимущественно расположенные в западных областях Украины

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Над территорией Украины была объявлена воздушная тревога, после которой западная часть страны погрузилась в сплошную зону прилётов и разрывов.

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Так по известиям, поступающим от местных масс-медиа и частных телеграм-каналов, В Тернополе, Львове, части Херсона, слышны сильные "вибухи".

В свою очередь, по данным российских военкоров, в ночное небо поднялись самолёты стратегической авиации ВКС РФ с мест постоянного базирования, нанеся массированные удары крылатыми ракетами дальнего радиуса действия.





Источник фото: lenta.ru





Так же сообщается, что повторные прилёты слышны и видны в Тернополе.

"Посильную помощь" в проведении атак осуществляет и российский Военно-Морской Флот, запускающий ракеты по намеченным целям.

По предположительным расчётам, ночные вылеты являются некоторым ответным шагом на обстрелы гражданских зданий в Луганске британскими ракетами дальнего радиуса действия Storm shadow, осуществлённых вчера и позавчера, и результатом таких же обстрелов со стороны ВСУ прифронтового Донецка, где пострадали гражданские, просто находясь на улице города.

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Интересная деталь: по сообщению российского Минобороны, самолёты, предпринявшие позавчерашнюю атаку на Луганск были перехвачены и поражены авиацией ВКС РФ.