Отечественные фирмы и организации продолжают успешные попытки по замене западных комплектующих различного назначения на отечественные аналоги, что весьма критично для продукции прямого военного назначения.
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Со слов руководителя Lobaev Arms Владислава Лобаева, усилиями его предприятия удалось создать отечественный аналог западного передового патрона для высокоточных дальнобойных снайперских винтовок. Речь идёт о крупнокалиберном патроне серьёзной мощности Cheytac 10,3x77 мм.
Лобаев рассказал, что новый российский патрон является аналогом американского патрона калибра 375 Cheytac и уже запущен в серийное производство.
Источник фото: lobaevarms.ru
Так же директор Lobaev Arms сделал примечание, что руководимый им коллектив так же создает и гильзы и особый порох для своего патрона.
Интересная деталь: ранее такие патроны (Cheytac 10,3x77 мм) уже собирали силами компании Lobaev Arms, где для создания патронов пришлось заказывать гильзы австралийского и американского производства, и пришлось закупать зарубежный порох.
Предприятие Lobaev Arms считается первым частным оборонным предприятием, расположенным в России. Сама фирма занимается созданием и выпуском высокоточного оружия для граждан и специальных служб и органов, в том числе и армии.