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В РФ смогли воспроизвести и "импортозаместить" известный дальнобойный патрон для снайперского оружия
Теперь в России начнётся производство патрона значительной мощности, аналогом которого может служить .408 Cheyenne Tactical
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   Отечественные фирмы и организации продолжают успешные попытки по замене западных комплектующих различного назначения на отечественные аналоги, что весьма критично для продукции прямого военного назначения.

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   Со слов руководителя Lobaev Arms Владислава Лобаева, усилиями его предприятия удалось создать отечественный аналог западного передового патрона для высокоточных дальнобойных снайперских винтовок. Речь идёт о крупнокалиберном патроне серьёзной мощности Cheytac 10,3x77 мм.

   Лобаев рассказал, что новый российский патрон является аналогом американского патрона калибра 375 Cheytac и уже запущен в серийное производство.


Источник фото: lobaevarms.ru


   Так же директор Lobaev Arms сделал примечание, что руководимый им коллектив так же создает и гильзы и особый порох для своего патрона.

   Интересная деталь: ранее такие патроны (Cheytac 10,3x77 мм) уже собирали силами компании Lobaev Arms, где для создания патронов пришлось заказывать гильзы австралийского и американского производства, и пришлось закупать зарубежный порох.

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   Предприятие Lobaev Arms считается первым частным оборонным предприятием, расположенным в России. Сама фирма занимается созданием и выпуском высокоточного оружия для граждан и специальных служб и органов, в том числе и армии.

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#lobaev arms #лобаев #.408 cheyenne tactical
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