Такая дальность как раз соответствует "паспортным данным" и техническим характеристикам, заявленным для дальнобойной винтовки



Как заявляет создатель целого семейства высокоточных винтовок Владислав Лобаев, снайперская пара ВС РФ в зоне проведения российской спецоперации на Украине, поразила цель на невероятном расстоянии в 2180 метров. Для рекордного выстрела использовалась усовершенствованная версия крупнокалиберной снайперской винтовки DXL-4M "Севастополь".

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Со слов российского конструктора, войсковые снайперы только за четыре месяца 2023 года смогли нейтрализовать 29 целей, где для сравнения за весь прошлый год таких целей было зафиксировано 80 штук.





Источник фото: pikabu.ru





Как сообщает отечественный оружейник, DXL-4M Севастополь согласно паспортным данным имеет эффективную дальность более 2 км. Также российский инженер выразил своё мнение, что с каждым новым днём российская армия увеличивает качество подготовки соответствующих войсковых специалистов и их количество, где к "стандартным" снайперам добавились и так называемые контрснайперы, заточенные на борьбу с высокоточными стрелками противоборствующей стороны.

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Стало известно, что винтовка "Севастополь" по результатам испытаний в ходе СВО, прошла очередную модификацию, где в отличие от предыдущей модели была значительно переработана эргономика винтовки, а само оружие получило унификацию по прикладу и некоторым деталям компоновки с другой винтовкой компании Lobaev Arms - винтовкой DXL-5 "Опустошитель".