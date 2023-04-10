Первые комплексы ПВО предоставит Италия, а Пэтриот - армия США

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Передовые системы ПВО SAMP/T и Patriot западного образца в ближайшем времени будут доставлены на Украину. О пополнении украинских сил противовоздушной обороны заявил советник командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

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Так же полковник украинской армии рассказал, что была "оставлена заявка" на самую широкую номенклатуру западных средств ПВО: это Iris-T, SAMP/T, Patriot и NASAMS. И вот что-то из этого списка в ближайшей временной перспективе и должно появиться в специальных воинских подразделениях, заявил военный функционер.





Источник фото: iz.ru





Правда во время своего брифинга высокопоставленный чиновник украинского Минобороны не уточнил на какую точную дату стоит "ориентироваться" слушающим высокого чина журналистам.

К слову, первые системы IRIS-T ФРГ поставила ВСУ в прошлом году. В новом же году первые ЗРК NASAMS норвежского производства были уничтожены российскими военнослужащими.

А вот батареи американских Patriot ещё не находятся на территории Украины, но армейское командование США уже пообещало передать современное ПВО раньше обещанного срока.

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А о передаче системы ПВО SAMP/T стало известно от Италии, чьей разработкой данный комплекс и является.