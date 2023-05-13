Рядом с российской границей в Черниговской области был поражён мостовой переход через местную реку Снов. Атаку совершила боевая авиация ВКС РФ.
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Примечательным это инженерное сооружение делает его использование для отправки украинских ДРГ в рядом находящуюся Брянщину.
Так же по сообщению военных журналистов, российские самолёты атаковали мост через реку Судость, где мостовой переход использовался для транспортировки и доставки диверсионных отрядов в Россию. Попавшие в РФ через эти надводные мосты диверсионные отряды в регулярном порядке предпринимали попытки напасть на погранзаставы или мирные населённые пункты.
Источник фото: militaryrussia.ru
Системная атака на инженерные сооружения была предпринята для разрушения гражданской инфраструктуры, используемой для диверсий и нападений на мирный российский тыл. Теперь украинскому ГУР и связанным с ним милитарным формированиям будет гораздо тяжелей "насолить" местному приграничному населению и охраняющим государственные границы соответствующим службам.
Теперь частота потенциальных заходов украинских ДРГ на суверенную территорию РФ должна кратно снизиться.