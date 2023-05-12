Но пока такой шаг в потенциале может вызвать неоправданную эскалацию в космосе

Экс-руководитель "Роскомоса", а в настоящий момент глава группы военно-технических советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин, поделился собственным мнением по поводу отказа российских военных от поражения спутниковой группировки Starlink над Украиной. Как сделал замечание бывший высокопоставленный чиновник, официальные власти РФ не имеют интереса в эскалации из-за того, что нейтрализация спутников США неминуемо перенесёт боевые действия непосредственно в космос. И если российские силы "поломают" нормальную работу космических линий коммуникаций оппонента, то такая же участь может коснуться и российской космической группировки из-за противоборствующих действий последнего.

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Источник фото:gazeta.ru





Как рассказал уже в своей беседе Илон Маск, Starlink работает на Украине с конца февраля 2022 года. Благодаря своему функционированию американского оборудования украинские военнослужащие получили широкополосный доступ в интернет по хорошо защищенным каналам, позволяющим им использовать "интернет от Маска" во время наступательных и оборонительных операций непосредственно на передовой.

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Прямо сейчас у SpaceX выведено на космическую орбиту не менее 2 000 спутников. А более 20 000 единиц наземных коммуникационных узлов (терминалов Starlink) находится на территории Украины.