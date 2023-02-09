Американская SpaceX пресекла "фантазии" украинских военных использовать спутниковую связь, и в частности интернет Starlink для управления боевыми БПЛА. С такой новостью появилась на публике президент одноименной фирмы Гвинн Шотвелл. Политика компании SpaceX не предполагает использование фирменных технологий для ведения наступательной войны. Чем так жаждали военнослужащие ВСУ воспользоваться.
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Поэтому в концепцию Starlink изначально не закладывалось использование комплекса связи как оружия. Тем более оружия нападения. Но украинцы решили поступить нечестно по отношению к бесплатной помощи всемирно известного бренда в мире высоких технологий.
Источник фото: spbit.ru
Какими способами или методами смогли ограничить применение "технологии Маска" - отважная женщина не сообщила.
На текущий момент известно о более чем 24 тыс станций Starlink переданных ВСУ после начало СВО. Но в ближайшее время Украина получит еще около 10 тыс новых станций и терминалов.
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Это не первый случай, когда между ВСУ и SpaceX "пробегает черная кошка". Прошлой осенью SpaceX совсем хотела выйти из украинского проекта, но её "вежливо" попросил остаться Пентагон.