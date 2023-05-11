Машина выдерживает выстрелы со стрелкового вооружения подрыва мин и снарядов с весом ВВ до нескольких килограмм

В ВСУ появились бронеавтомобили Otokar Cobra II производства Турции. Часть бронированных машин были идентифицированы непосредственно рядом с ЛБС.

реклама

Точное количество турецкой техники, переданное украинской стороне - не сообщается, но по крайней мере украинская армия получила не менее 20 броневиков, которая может оказаться пробной партией, где за оной может последовать и вторая и третья. Есть предположение, что бронированные машины были выкуплены третьим государством у Турции и переданы украинской стороне.

О том что Украина получила турецкую технику, было известно ещё в прошлом месяце, когда на железнодорожной платформе в Румынии чётко просматривались силуэты машин производства "Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi".





Линейка бронированных машин Cobra различных версий и поколений. Источник фото: bmpd.livejournal.com





Otokar Cobra II - это бронеавтомобиль на так называемом MRAP-шасси с колесной формулой 4х4. Предусматривается две модификации, отличающиеся друг от друга количеством дверей и наличием дополнительного люка на крыше. При первом трёхдверном варианте в машине помещаются 9 человек, а при пятидверном уже на два человека больше. Благодаря MRAP-компоновке днище машины способно выдержать подрыв мин и взрывчатых веществ с массой активного вещества до нескольких килограмм. Броня корпуса способна выдержать обстрел со стрелкового оружия и небольших осколков. Из вооружения Cobra II может быть оснащена либо крупнокалиберным пулемётом, либо гранатомётом.

рекомендации 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде RX 7900XT подешевела на порядок 3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Регарде Много <b>4070</b> в Ситилинке Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Известно, что в максимально "заряженной" версии устанавливается дизельный движитель с автоматической трансмиссией, способный разгонять многотонную махину до скорости в 110 км/ч.