В ВСУ появились бронеавтомобили Otokar Cobra II производства Турции. Часть бронированных машин были идентифицированы непосредственно рядом с ЛБС.
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Точное количество турецкой техники, переданное украинской стороне - не сообщается, но по крайней мере украинская армия получила не менее 20 броневиков, которая может оказаться пробной партией, где за оной может последовать и вторая и третья. Есть предположение, что бронированные машины были выкуплены третьим государством у Турции и переданы украинской стороне.
О том что Украина получила турецкую технику, было известно ещё в прошлом месяце, когда на железнодорожной платформе в Румынии чётко просматривались силуэты машин производства "Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi".
Линейка бронированных машин Cobra различных версий и поколений. Источник фото: bmpd.livejournal.com
Otokar Cobra II - это бронеавтомобиль на так называемом MRAP-шасси с колесной формулой 4х4. Предусматривается две модификации, отличающиеся друг от друга количеством дверей и наличием дополнительного люка на крыше. При первом трёхдверном варианте в машине помещаются 9 человек, а при пятидверном уже на два человека больше. Благодаря MRAP-компоновке днище машины способно выдержать подрыв мин и взрывчатых веществ с массой активного вещества до нескольких килограмм. Броня корпуса способна выдержать обстрел со стрелкового оружия и небольших осколков. Из вооружения Cobra II может быть оснащена либо крупнокалиберным пулемётом, либо гранатомётом.
Известно, что в максимально "заряженной" версии устанавливается дизельный движитель с автоматической трансмиссией, способный разгонять многотонную махину до скорости в 110 км/ч.