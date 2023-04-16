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ВСУ получат новейшие турецкие бронеавтомобили Cobra II с улучшенной противоминной защитой
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   В Румынии был обнаружен железнодорожный эшелон с колесными бронированными машинами, оказавшимися бронеавтомобилями турецкого производства Cobra II, изготавливаемые на заводах Otokar.

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   Условно говоря, новейший образец колесного защищенного автомобиля для военнослужащих Cobra II можно отнести к так называемому типу MRAP - бронеавтомобилю, способному выдержать подрыв мины. 

   Между второй Коброй и предыдущим поколением шеститонной Кобры очень много различий. Например, у предшественника, изготавливающегося с конца прошлого века, имелось большое количество недостатков и конструктивных недочётов, которые  быстро проявились во время первых боевых действий.


Источник фото: defenceturkey.com


   Так во время противостояния в Буркино-Фасо в 2018 году, патрулирующий зону боевых действий экипаж броневика наехал на самодельное СВУ. Из-за подрыва фугаса в днище техники появилось значительное отверстие, а сама машина вспыхнула, не обошлось в ходе инцидента без погибших и раненых. 

   Как сообщается, турецкие конструкторы сделали "работу над ошибками" в новой модели, усилив противоминную и противофугасную защиту броневика, правда вес снаряженной техники вырос в 2 раза - до 13 тонн.

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   Благодаря мотору с турбонаддувом, вторая Кобра может разгоняться до 110 км/ч. Экипаж машины составляет 10 человек. Из-вооружения есть тяжелый пулемёт M2 Browning, защищённый бронекожухом.

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#всу #cobra ii
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