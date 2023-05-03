Британия передумала передавать ВСУ ударные вертолёты AH-64 Apache, но зато теперь получит больше бронетехники, и такие долгожданные для официального Киева дальнобойные ракеты, с дальностью полёта до 300 км, в своём сообщении рассказало Минобороны Великобритании.
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Так же Украина получит больше комплексов ПВО, добил в официальной информации неназванный источник.
Storm Shadow. Источник фото: bulgarianmilitary.com
А межу тем на портале британского кабинета министров образовался "затор" из желающих компаний передать Украине ракеты всех типов базирования, за исключением разве что космического. В заявлениях фигурируют реактивные снаряды с массой БЧ от 20 до 500 кг. Некоторые из поставщиков предлагают и ракеты, способные противостоять атаке российских РЭБ.
Помимо этого украинская армия должна получить противодронные системы ПВО, мостоукладчики, тяжёлые тягачи, машины разминирования и тралы для западных ОБТ. Всё это будет входить в так называемый второй пакет военной помощи
В рамках первого пакета было передано помощи на 200 млн. фунтов стерлингов сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.