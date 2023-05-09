Сегодня на самой северной оконечности курильской гряды острове Парамушире состоялся парад, приуроченный ко Дню Победы. Даже несмотря на метель, улицы были полны горожанами, пожелавшими увидеть современную военную технику. Речь идёт о ракетном комплексе "Бастион", вооружённом гиперзвуковым оружием.
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Известно, что уже конца 2021 года передовое ракетное вооружение встало на боевую вахту на местности.
Источник фото: army-today.ru
Но для жителей Северо-Курильска увидеть такие машины удалось впервые: поэтому не стоит удивляться что небольшая площадь перед зданием районной администрации была усыпана местным людом. Всем хотелось поглазеть на оружие будущего, но имеющегося здесь и сейчас и охраняющего покой большой страны.
Довольная малышня и заинтересованные взрослые вдоволь нафотографировались возле грозных машин: ещё бы, жизнь на Парамушире, когда практически по всей России в воздухе пахнет сиренью и скорым летом, всё ещё лютуют холода, и метёт снег. Но никто в этот день не был огорчён, так как и стар и млад наелись солдатской каши, а после сытного обеда гражданских и военных порадовали большим концертом.