Передовой ракетный комплекс уже практически два года охраняет покой жителей островной гряды и Дальнего Востока

Сегодня на самой северной оконечности курильской гряды острове Парамушире состоялся парад, приуроченный ко Дню Победы. Даже несмотря на метель, улицы были полны горожанами, пожелавшими увидеть современную военную технику. Речь идёт о ракетном комплексе "Бастион", вооружённом гиперзвуковым оружием.

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Известно, что уже конца 2021 года передовое ракетное вооружение встало на боевую вахту на местности.





Источник фото: army-today.ru





Но для жителей Северо-Курильска увидеть такие машины удалось впервые: поэтому не стоит удивляться что небольшая площадь перед зданием районной администрации была усыпана местным людом. Всем хотелось поглазеть на оружие будущего, но имеющегося здесь и сейчас и охраняющего покой большой страны.

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Довольная малышня и заинтересованные взрослые вдоволь нафотографировались возле грозных машин: ещё бы, жизнь на Парамушире, когда практически по всей России в воздухе пахнет сиренью и скорым летом, всё ещё лютуют холода, и метёт снег. Но никто в этот день не был огорчён, так как и стар и млад наелись солдатской каши, а после сытного обеда гражданских и военных порадовали большим концертом.