Обе машины способны противостоять осколкам и выстрелам из крупнокалиберных пулемётов и выдержать подрыв некоторых мин

На параде в годовщину Великой Победы на Красной площади впервые были продемонстрированы бронированные автомобили АМН-590951 "Спартак" и З-СТС "Ахмат". Современная техника проследовала за знаменитым на весь мир танком Т-34.

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"Спартак", названный в честь вождя, возглавившего восстание рабов и бедных крестьян древнего Рима, впервые был показан на специализированном мероприятии "Экспотехностраж-2023" в Северной Пальмире. Бронемашина была создана для нужд Росгвардии. Фронтальная и боковые грани техники настолько прочны, что способны противостоять попаданию бронебойно-зажигательных пуль. А защита днища выдерживает подрыв ВУ совокупной мощностью до 6 кг тротила. У "Спартака" из вооружения наличествует крупнокалиберный пулемёт 12,7-мм Корд.





Источник фото: rg.ru





Второй броневик, показанный на параде, З-СТС "Ахмат", дебютировал на выставке "Армия-2022". Изготавливается бронеавтомобиль на специализированном заводе в Набережных Челнах, где помимо "Ахмата" делают различные версии бронированных автомобилей "Тайфун". Именно на его шасси и был сконструирован "Ахмат". З-СТС способен противостоять фрагментам снарядов и мин и выдерживать попадание от крупнокалиберных пулеметов. А благодаря V-образной опорной платформе, аналогичной у специализированных MRAP-машин, техника может выдержать подрыв заряда под днищем, примерно равного 6000 грамм в тротиловом эквиваленте.

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Оба бронеавтомобиля участвуют в российской спецоперации на Украине.