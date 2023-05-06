Стало известно, что американские ракеты очень чувствительны к российским системам РЭБ

Как стало известно, в результате анализов действий боевого применения "HIMARS", эффективность огня американского оружия РСЗО сильно упала. С такой негативной оценкой вышла передача на американском телевидении. CNN, приводя ссылки на экспертную оценку специалистов ряда стран, утверждает, что российская армия получила необходимый опыт и обратила его в свою пользу. На текущий момент полевые позиции российской армии насыщены системами РЭБ, что позволяет выводить из строя или значительно мешать нормальной работе GPS-систем управляемых реактивных снарядов HIMARS.

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Как сообщается, благодаря противодействию сил российских РЭБ, точность поражения РСЗО HIMARS значительно упала.





Источник фото: ura.ru





Стало известно, что даже если правильная работа блока управления и наведения будет нарушена, у ракеты есть некоторые шансы попасть в заранее определённый стационарный объект, но военнослужащие украинской армии утверждают, что Хаймарс стал чаще "бить в молоко".

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Во время интервью для CNN украинский солдат пожаловался, что противодействие систем РЭБ ВС РФ стало слишком заметным и ощутимым. И до начала прошлого года неполадки в работе американских систем РСЗО HIMARS не наблюдались. В свою очередь, военнослужащий ВСУ предложил решение такой проблемы: "нужно, всего лишь, перепрошить систему наведения на цель и обновить программное обеспечение самой ракеты". Правда как это сделать в полевых условиях, когда право заниматься такой деятельностью есть только у сертифицированных американских специалистов, украинский военный "не уточнил".