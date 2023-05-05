Всему виной дооснащение "стандартных" версий усиленной броней, правда в некоторых случаях неспособной справиться даже с выстрелами из крупнокалиберных советских пулемётов

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-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

БМП Bradley, переданный на Украину в версии M2А2 ODS-SA, из-за большого веса и увеличенных габаритов может оказаться неудачным выбором для активных наступательных действий в грядущем контрнаступлении украинской армии.

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Даже не на передовой, а во время обкатки украинских экипажей на полигонах, у американской машины всплыли "болячки", такие, как низкая проходимость. Не в последнюю очередь можно винить дожди, сделавшие из грунтовых дорог "резервуары с грязью", которые в свою очередь, не по зубам тем самым Bradley.

Базовая версия бронемашины на момент зачисления в строевые войска в 1981 году весила нескромные 21 тонну, что на целых 8 тонн больше советского собрата БМП-1.





БМП Bradley "месит грязь" где-то на украинском полигоне. Источник фото: телеграм-канал "Милитарист"





После некоторых раздумий инженеры решили добавить БМП больше защищенности. Для этих целей на башню и корпус установили экраны, имеющие толщину до 3 см, что в некоторых случаях позволило говорить об устойчивости к снарядам бронебойных пушек небольшого калибра. Но такая модификация изрядно добавила веса, "финальная" масса которой составила солидные для БМП 33 тонны.

Благодаря усовершенствованию, Bradley "разучилась" плавать совсем, а максимальная скорость снизилась до 61 км/ч.

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В ходе конфликта в Ираке данная БМП показала себя двояко: именно на Брэдли легла основная ноша по уничтожению устаревших иракских танков. Но минус был в том, что входе встречных боёв броня БМП прошивалась не только среднекалиберными пушками, например 73-мм орудием 2А28 "Гром", стоящим на вооружении БМП-1, но и крупнокалиберными пулемётами семейств ДШК и НСВТ "Утес".