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Первая БМП Bradley поражена огнём вертолета Ка-52 при попытке перейти в контрнаступление
Сообщается, что скопление бронетехники было накрыто в районе Угледара
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   Только-только в мировой сети появились фото первых БМП Bradley уже перекрашенных в пиксельный камуфляж ВСУ с нанесёнными опознавательными знаками, уже поступили не мене свежие кадры поражения западной военной техники при неудачной попытке осуществить локальное контрнаступление над одном из направлений под Угледаром.

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Источник фото: телеграм-канал Военное обозрение


   По кадрам, уже всплывшим в ряде отечественных телеграм-каналов, с экрана пилотов ударных вертолётов видно скопление чадящей уничтоженной техники.

   БМП Bradley появились в армии США уже практически 40 лет назад. Первые экземпляры были поставлены ещё в 1981 году на замену морально и технологически устаревшим бронетранспортерам M113, в свою очередь, активно применяющимися со стороны украинской армии, например при боях за Бахмут, где одну из машин захватили бойцы ЧВК "Вагнер" и активно используют. 


БМП Bradley на Украине в пиксельной окраске. Источник фото: google.com


   Интересная деталь: при создании и разработке концепта Bradley использовался опыт использования ещё советской БМП-1.

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   Американская бронемашина в одном из вариантов оснащалась автоматической пушкой M242 Bushmaster 25-мм с пулемётом M240C соответственно 7,62-мм, плюс "доукомплектовывалась" ПТУР TOW.

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#бмп bradley #ка-52
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