Сообщается, что скопление бронетехники было накрыто в районе Угледара

Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

3070 Gigabyte за 50 тр с началом

3070 Gigabyte за 50 тр с началом

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке

-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке

Только-только в мировой сети появились фото первых БМП Bradley уже перекрашенных в пиксельный камуфляж ВСУ с нанесёнными опознавательными знаками, уже поступили не мене свежие кадры поражения западной военной техники при неудачной попытке осуществить локальное контрнаступление над одном из направлений под Угледаром.

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Источник фото: телеграм-канал Военное обозрение





По кадрам, уже всплывшим в ряде отечественных телеграм-каналов, с экрана пилотов ударных вертолётов видно скопление чадящей уничтоженной техники.

БМП Bradley появились в армии США уже практически 40 лет назад. Первые экземпляры были поставлены ещё в 1981 году на замену морально и технологически устаревшим бронетранспортерам M113, в свою очередь, активно применяющимися со стороны украинской армии, например при боях за Бахмут, где одну из машин захватили бойцы ЧВК "Вагнер" и активно используют.





БМП Bradley на Украине в пиксельной окраске. Источник фото: google.com





Интересная деталь: при создании и разработке концепта Bradley использовался опыт использования ещё советской БМП-1.

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Американская бронемашина в одном из вариантов оснащалась автоматической пушкой M242 Bushmaster 25-мм с пулемётом M240C соответственно 7,62-мм, плюс "доукомплектовывалась" ПТУР TOW.