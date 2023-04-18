Только-только в мировой сети появились фото первых БМП Bradley уже перекрашенных в пиксельный камуфляж ВСУ с нанесёнными опознавательными знаками, уже поступили не мене свежие кадры поражения западной военной техники при неудачной попытке осуществить локальное контрнаступление над одном из направлений под Угледаром.
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Источник фото: телеграм-канал Военное обозрение
По кадрам, уже всплывшим в ряде отечественных телеграм-каналов, с экрана пилотов ударных вертолётов видно скопление чадящей уничтоженной техники.
БМП Bradley появились в армии США уже практически 40 лет назад. Первые экземпляры были поставлены ещё в 1981 году на замену морально и технологически устаревшим бронетранспортерам M113, в свою очередь, активно применяющимися со стороны украинской армии, например при боях за Бахмут, где одну из машин захватили бойцы ЧВК "Вагнер" и активно используют.
БМП Bradley на Украине в пиксельной окраске. Источник фото: google.com
Интересная деталь: при создании и разработке концепта Bradley использовался опыт использования ещё советской БМП-1.
Американская бронемашина в одном из вариантов оснащалась автоматической пушкой M242 Bushmaster 25-мм с пулемётом M240C соответственно 7,62-мм, плюс "доукомплектовывалась" ПТУР TOW.