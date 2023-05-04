В текущий момент немецкие Леопарды осваивают экипажи ВСУ на одном из украинских полигонов

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-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Хотя Украина и получила вожделенные ОБТ Leopard 2А6, полученные от Германии и Португалии, относительно свежие бронемашины продолжают "наматывать круги" на одном из полигонов в глубоком тылу относительно далеко от текущей ЛБС. Высший украинский генералитет не торопится отправлять танки поближе к фронту. И причин тут несколько.

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Во-первых, украинские экипажи ещё не в должной мере освоили сложную западную технику и сколько продлится учёба, ответа точного нет.





Шведский Stridsvagn 122. Источник фото: google.com





Во-вторых, будущее формирование должно наименоваться "батальон", но на условном Западе отчего-то не сильно спешат доукомплектовать воинское соединение по части количества тяжёлых бронемашин до необходимых в таком случае 31-ой единицы.ОБТ. На текущий момент в неполном батальоне есть лишь 18 Leopard 2А6.

Украину могла бы "выручить" Швеция, пообещавшая отдать 122 танка Leopard 2А5, получивших обновление Stridsvagn 122, но когда ВСУ получат эти версии танков, точно неизвестно.

В-третьих, есть проблема с различными машинами БРЭМ и запасными агрегатами к текущим бронеединицам.

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