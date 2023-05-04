Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Madarator За пост начислено вознаграждение
Современная версия отечественного Т-62М будет превосходить "украинский" ОБТ Leopard 1А5 во многом
Модернизация "прошлась" по компонентам защиты, вооружения и силовой установке танка
рекомендации
-10% на RTX 4080 Gigabyte
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

   Ветеран прошлых войн и сражений отечественный танк Т-62М, задействованный в зоне проведения российской спецоперации, получил очередную модификацию. Теперь 62-ой будет дополнительно защищен блоками динамической защиты.

Первая версия "улучшайзинга" стандартной версии Т-62М была проведена ещё в 80-е годы при СССР, когда на башню и корпус бронемашины монтировали многослойный контейнер с наполнителем, тем самым повысив защитные свойства танка.

реклама


Свежая версия Т-62М. Источник фото: rg.ru


   Сейчас же танк будет доработан с учётом современных тенденций и получит блоки противокумулятивного "Контакта".  Обновление должно повысить устойчивость танка к современным ПТРК и противотанковым выстрелам.

   При беглом сравнении отечественный образец танкостроения должен превосходить, причём очень заметно, немецкие Leopard 1А5, которые и с учётом навешивания нестандартных динамических пакетов всё равно не способны в должной мере противостоять российским ПТРС и противотанковым выстрелам от гранатомётов.

   Так же бывшие советские ОБТ получат тепловизоры, благодаря которым танковая 115-мм пушка будет более эффективной, а ещё улучшились скоростные качества базового двигателя, сделав Т-62М более маневренным чем прежде.

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#т-62м #leopard 1а5
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Зачем Украине передают так много танков Leopard 2, к чему нужно быть готовым России
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

MWM: Серия мощных ракетных ударов по Украине истощила запасы ВСУ перед наступлением
16
Танки Leopard 2A4 замечены продвигающимися по украинскому бездорожью
7
США объявили о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи объёмом в $300 миллионов
+
В Польше жалуются на то, что «половина Европы» хочет продолжать работать с Россией
5
ВС РФ стали применять тактику роя дронов-камикадзе "Ланцет" для уничтожения зенитных комплексов ВСУ
8
Почему противостояние в Артемовске имеет все признаки «американской войны»
4
Кремль: Москва расценивает удар беспилотниками по Кремлю как покушение на президента Путина
5
Польша планирует потребовать у России репарации за двустороннее нападение в 1939 году
38
Грязевые ванны Донбасса оказались не по зубам 60 немецким гаубицам PzH 2000 – машины тонут в грязи
7
Сколько стоит универсальный игровой процессор, и почему лучшим кандидатом может стать Ryzen 9 5900X
10
Российский дрон «Упырь» прибыл в СВО, где ведёт охоту на украинские танки и артиллерию
+
Apple все еще грозит штраф в 2 000 000 000 долларов США за замедление старых iPhone
1
Windows 11 вскоре перейдет на файловую систему ReFS вместо NTFS
11
Цена GeForce RTX 3070 опустилась ниже рекомендованной производителем
3
Украина не получит ударные вертолёты Boeing AH-64 Apache, но получит ракеты с дальностью до 300 км
2
Экс-советник Пентагона: удары России уничтожили важных офицеров ВСУ
6
PlayStation 5 Pro находится в разработке: известный инсайдер уверен в этом на 100%
2
На Украине заявили о непричастности к удару беспилотников по Кремлю
8
В Украине опровергли информацию ЧВК «Вагнер» о гибели командующего территориальной обороной
+
В Москве после удара по Кремлю введён запрет на полёты БПЛА
9

Популярные статьи

На фоне СВО "Ростех" запустил в серию новейшие истребители танков 2С25М и бронетранспортеры БТ-3Ф
2
Какой процессор выбрать для видеокарт GeForce RTX 3050, Radeon RX 6600 и GeForce RTX 3060 8 ГБ
27
Начальник Генштаба ВС Польши: "Украинская армия обречена на поражение, ее дни сочтены"
11
Новая угроза с моря - флот украинских безэкипажных надводных аппаратов
12
Как я сделал свой компьютер с Ryzen 5 5600X и GeForce RTX 3060 тихим и холодным без затрат
48
2023 год стал переломным в истории консолей Xbox
6
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A1000G PCIE5
25
США крайне обеспокоены ужесточением китайского законодательства по борьбе со шпионажем
6
Подборка игр из моего списка желаний Steam
3
США обнаружили в Китае секретный полигон, где НОАК испытывает противоспутниковое лазерное оружие
3

Сейчас обсуждают

dirty_bat
21:39
проглот предоставь ка нам ссылки на магазины где карты якобы подешевели с твоих слов а не рекламу щитилинка
NVIDIA GeForce GTX 1650 стала лидером по популярности у пользователей Steam в апреле
JugadorGL
21:39
Кстати да, он неоднократно отмечал низкое качество компонентов у нвидии относительно карт Амд. При том, что сам чип он считает практически вечным если кривыми руками не сколоть. К Амд у него, для спр...
На разработку чипов NVIDIA тратит в 4 раза меньше времени, чем на ПО
llucul
21:33
Чтобы понять ,как всё это работает - достаточно разместить датчики давления/разряжения в корпусе )))
Как я сделал свой компьютер с Ryzen 5 5600X и GeForce RTX 3060 тихим и холодным без затрат
llucul
21:30
Ага ,13900 с тепловыделением аж в 400 Ватт тепла не греется ,ага ))) Школота - такая школота .
Как я сделал свой компьютер с Ryzen 5 5600X и GeForce RTX 3060 тихим и холодным без затрат
vitosol
21:24
Просто не включал!
Как я сделал свой компьютер с Ryzen 5 5600X и GeForce RTX 3060 тихим и холодным без затрат
dirty_bat
21:23
этого конченного наркомана только по кругу и возьмут 😋
Зеленский выразил надежду на то, что Украину возьмут в НАТО после конфликта
Skornilovich
21:20
Толсто....
Снимавшийся на МКС российский фильм «Вызов» собрал в прокате свыше миллиарда рублей
vitosol
21:19
К рабству они тоже не прчастны!
Популярность аренды электросамокатов в России выросла в 2.5 раза
хахахер
21:18
зеля станет народным,когда его народу отдадут на суд
Муки выбора GeForce RTX 3060 – какую видеокарту купить, и почему Radeon RX 6650 ХТ всё равно лучше
Просто Хомяк
21:16
Перечитай, неглупый и небот. А Запад таки рухнет рано или поздно.
Популярность аренды электросамокатов в России выросла в 2.5 раза
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем