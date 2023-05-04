Ветеран прошлых войн и сражений отечественный танк Т-62М, задействованный в зоне проведения российской спецоперации, получил очередную модификацию. Теперь 62-ой будет дополнительно защищен блоками динамической защиты.
Первая версия "улучшайзинга" стандартной версии Т-62М была проведена ещё в 80-е годы при СССР, когда на башню и корпус бронемашины монтировали многослойный контейнер с наполнителем, тем самым повысив защитные свойства танка.
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Свежая версия Т-62М. Источник фото: rg.ru
Сейчас же танк будет доработан с учётом современных тенденций и получит блоки противокумулятивного "Контакта". Обновление должно повысить устойчивость танка к современным ПТРК и противотанковым выстрелам.
При беглом сравнении отечественный образец танкостроения должен превосходить, причём очень заметно, немецкие Leopard 1А5, которые и с учётом навешивания нестандартных динамических пакетов всё равно не способны в должной мере противостоять российским ПТРС и противотанковым выстрелам от гранатомётов.
Так же бывшие советские ОБТ получат тепловизоры, благодаря которым танковая 115-мм пушка будет более эффективной, а ещё улучшились скоростные качества базового двигателя, сделав Т-62М более маневренным чем прежде.