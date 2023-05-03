Благодаря компиляции ряда эффективных мер, сдержать наступательный порыв русских очень сложно, утверждает украинский раздведчик

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Штурмовики "музыкантов", совершающие стремительные атаки в Бахмуте, используют особую тактику, чётко разделяющие задачи в продвижении вперёд. О новом тактическом приёме, сулящем много выгод наступающей стороне, рассказал офицер воздушной разведки ВСУ с псевдонимом "Француз".

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Со слов командира украинского отряда, благодаря эффективной тактике, результаты штурмовиков "Оркестра" значительны. Так перед наступлением на конкретном участке фронта, бойцы ЧВК "Вагнер" долго работают над планом атаки. По пути продвижения делаются тайники-закладки с боеприпасами, что даёт преимущество во времени, не дожидаясь действия прифронтовых тыловиков.





Боец ЧВК "Вагнер". Источник фото: vladimir.bezformata.com





А перед самой операцией начинается затяжная работа артиллерийских расчётов, которая иногда может длиться 8 часов или больше. Так под действием непрекращающегося огневого вала военнослужащие ВСУ уже к концу дня значительно измотаны и тут "откуда не возьмись" как снег на голову прибегают те самые штурмовики "Оркестра".

Примером таких действий может служить такой артиллерийский распорядок русских, рассказал украинский боец: до часов обеда идёт "беспокоящий" обстрел, к вечеру артиллерийский огонь ощутимо увеличивается, а вот с 15:00 и до 18:00 идёт тотальный штурм украинских позиций.

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Финализировал свое общение с журналистом украинский военный фразой, что у него нет никакой уверенности в отбитии обратно территории города у вагнеровцев.