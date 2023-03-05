Кто бы мог подумать, но Афганистан передаёт передовое оружие России. С таким заявлением выступил Дональд Трамп - бывший президент США. Трамп утверждает, что *"Талибан" (террористическая организация, запрещенная в РФ) без остановки продаёт брошенные американской армией в Афганистане оружие и технику двум главным соперникам США - Китаю и России. Не избежал подобной "участи" и знаменитый ударный вертолёт Apache.
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Озвучил свои предположения на субботней ежегодной конференции консервативных кругов Республиканской партии США в одном из пригородов американской столицы.
McDonnell Douglas AH-64 Apache. Источник фото: ria.ru
Так же Трамп сказал, что передача современного американского вооружения была зафиксирована американской стороной. Россия одной из первых получила AH-64 Apache, а применяемые секретные технологии в боевом вертолёте несут непосредственную угрозу национальным интересам США. Кроме того известный политик опасается, что российские инженеры очень способные и они очень быстро скопируют интересующие их схемы и идеи из американской техники.
Ранее сообщалось, что США вывезли все вертолёты и секретное оборудование.
Руководство террористического движения "Талибан" пока что никак не ответило на обвинения Трампа. Но очевидно же, что талибы самостоятельно не смогли бы использовать столь высокотехнологичное вооружение, поэтому продать такие боевые машины другим интересантам вполне могли.
* Талибан - организация запрещена в России и признана террористической.